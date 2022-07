Ils installent Windows 98 sur une Xbox Series X pour jouer à Quake et à d’autres joyaux rétro

Un excellent système d’exploitation !

Il faut se rappeler que c’est avec Windows 98 que le jeu sur PC a commencé à avoir une approche beaucoup plus avancée, qui regardait les consoles face à face, grâce à DirectX, Direct3D et l’arrivée des premières cartes graphiques accélératrices (c’est ainsi qu’elles s’appelaient) . ) tout comme le Voodoo 3dfx. Soudain, les jeux ont commencé à afficher une qualité incroyable avec des environnements 3D parfaitement modélisés capables de se déplacer à l’écran avec une fluidité incroyable. Le PC est entré dans une nouvelle ère.

Et bien sûr, il est normal que de nombreux joueurs aient associé à ces années une liste interminable de jeux qu’ils souhaitent faire revivre de quelque manière que ce soit, en recourant à l’essence même des composants de cette époque. Mais comment pourrions-nous l’obtenir rapidement sans compliquer notre existence ? Et surtout faut-il aller sur le marché de l’occasion pour acquérir un processeur Pentium de l’époque, ou une carte son SoundBlaster ou une carte graphique Voodoo 2 ? Eh bien non, il existe une méthode plus simple : achetez une Xbox Series X (ou S) auprès de Microsoft lui-même. Ce rapide.

Comme vous le savez, les deux nouvelles Xbox Series sont utilisées par de nombreux utilisateurs comme plates-formes d’émulation de haut niveau pour tout type de console et d’ordinateur personnel, grâce à une ressource qui donne beaucoup de jeu comme RetroArch. Est-ce-que tu le connais?

Le coeur de l’émulation

C’est exactement ce que les gens de DigitalFoundry ont fait, installer RetroArch et à partir de là, virtualiser un Windows 98 entier comme passerelle vers toutes les versions de jeux que nous avons vues au cours des huit prochaines années pendant lesquelles le système d’exploitation est resté actif. Et ils ne sont pas rares, car ce n’est que dans la vidéo que vous avez ci-dessus que vous pouvez profiter de merveilles comme Quake, qui semble avoir été l’une des principales raisons qui ont poussé les responsables à relever ce défi.

Mais il y a plus, dans les images de cette vidéo, nous pouvons également voir les merveilleux environnements tridimensionnels de chefs-d’œuvre tels que Virtua Fighter, SEGA Rally, Unreal, Homeworld, Half-Life, Wipeout 2097, Turok, etc. Le tout émulé avec une résolution de 640×480 pixels et ce vieil arôme de graphisme accéléré avec une carte 3dfx qui, pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler, était l’équivalent des Geforce ou Radeon que nous avons actuellement sur le marché. Même Nvidia lui-même a commencé dans ce domaine en lançant des modèles compatibles avec la même puce.

Comme vous pouvez le voir, une immense porte s’ouvre pour perpétuer de vieux souvenirs grâce aux consoles actuelles qui fonctionnent avec d’anciens systèmes d’exploitation. Et ici, grâce à RetroArch et DOSBox, vous pourrez voyager dans le temps jusqu’aux jeux vidéo lorsque Windows 98 régnait d’une poigne de fer sur tous les PC de la planète. À quelle heure n’est-ce pas ?