Naissance d’une étoile et danse des galaxies : les premières images du Webb font sensation

La NASA a publié les premières images étonnantes du télescope spatial James Webb. Voici ce qu’ils montrent et pourquoi ils sont si importants.

Dans la nuit italienne du 11 au 12 juillet, la NASA a publié la première image historique du télescope spatial futuriste James Webb, un champ profond qui nous a donné « la vue la plus détaillée de l’Univers primitif jamais obtenue à ce jour ». Le cliché, en fait une mosaïque de plusieurs images avec une exposition totale de 12,5 heures, a une valeur scientifique si élevée que le président américain Joe Biden a décidé de le prévisualiser lors d’un événement dédié. Ce n’est pas un hasard s’il montre des objets à des distances inimaginables, dont la lumière a mis 13 milliards d’années pour atteindre le capteur NIRCam et nos yeux. En termes simples, l’image est un instantané du « bébé » Univers, âgé d’à peine un milliard d’années. Elle était censée apparaître dans la conférence de presse de la NASA d’aujourd’hui, mais la Maison Blanche a décidé de lui consacrer une scène spéciale. Mais l’épreuve qui a débuté à 16h30 heure italienne n’a pas été avare de surprises ; en fait, d’autres images extraordinaires capturées par l’appareil ont été présentées. Ils sont tous époustouflants dans leur finesse de détail et leur profondeur, ayant apprécié l’extrême sensibilité proche infrarouge du James Webb. Voici ce que montre le premier paquet de 10 milliards de dollars de prises de vue au télescope.

Après une sorte de synthèse sur le champ profond présentée hier, au cours de laquelle la distance des différentes galaxies a été répertoriée (dont l’une est de 13,7 milliards d’années-lumière), la première nouvelle « image » présentée par la NASA était consacrée au spectre atmosphérique du l’exoplanète Wasp-96b, une géante gazeuse dont la masse est environ la moitié de celle de Jupiter. La planète est à 1120 années-lumière de nous et orbite autour de l’étoile de classe G WASP-96, située au cœur de la constellation de Phoenix. Grâce à la sensibilité du Webb, les scientifiques ont pu détecter même l’eau dans l’atmosphère de cette planète chaude. C’est le spectre le plus détaillé jamais obtenu d’une exoplanète.

Le spectre de la planète WASP – 96. Crédit : NASA

La deuxième image présentée par la NASA est la nébuleuse de l’anneau sud (NGC 3132), connue en italien sous le nom de nébuleuse de l’anneau sud. Il s’agit d’une magnifique nébuleuse planétaire située à 2 000 années-lumière de la Terre, située dans la constellation de Vele (également au sud). C’est une sorte d’opposé de la célèbre nébuleuse de l’anneau de l’hémisphère nord. Bien que le nom puisse être trompeur, les nébuleuses planétaires n’ont rien à voir avec les planètes ; ce sont en fait les gaz en expansion d’étoiles géantes mourantes. Le James Webb nous permet de l’observer dans des détails absolument surprenants. La couleur orange que vous voyez est l’hydrogène moléculaire, tandis que le bleu est le gaz ionisé par l’étoile (encore chaude). Le détail est si extraordinaire qu’il est possible d’admirer le système d’étoiles binaires au cœur de la nébuleuse. Rappelons que le télescope spatial futuriste fonctionne dans le proche infrarouge, donc les couleurs des images sont des « fausses couleurs » dues aux filtres utilisés par les ingénieurs.

Crédit : NASA

Le troisième protagoniste de la présentation était le Stephan Quintet, un groupe compact de cinq galaxies (NGC 7317, NGC 7318a, NGC 7318b, NGC 7319 et NGC 7320c) découvert à la fin du XIXe siècle par l’astronome français Édouard Stephan, alors qu’il scrutait le ciel de l’Observatoire de Marseille. Situé à une distance d’environ 290 millions d’années-lumière, c’est un amas fascinant qui affiche une sorte de danse galactique. L’image du télescope spatial James Webb annihile le plan le plus célèbre du quintette en détail et en profondeur, capturé en 2009 par Hubble. Dans la nouvelle image, les nuages ​​​​de gaz des galaxies individuelles interagissant les unes avec les autres étonnent.

Crédit : NASA

La dernière image montrait la naissance d’une étoile dans la nébuleuse Eta Carinae (NGC 3372) ou la nébuleuse Carina, située au cœur de la constellation Carina. L’objet est situé dans la galaxie sud de la Voie lactée à 7 500 années-lumière de la Terre. C’est une nébuleuse visible même à l’œil nu – dans un ciel sombre – et est connue pour la richesse des pépinières d’étoiles, montrées avec des détails sans précédent dans le cliché de James Webb. L’image est si belle et excitante qu’elle ressemble à une vraie peinture.