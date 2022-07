Les annonces de Canon et Nikon montrent qu’à terme, les iPhones remplaceront les reflex numériques

Je sais, l’idée que les iPhones remplaceront les reflex numériques semble assez folle aujourd’hui. Mais déjà un peu moins fou qu’hier, et c’est parce que Nikon a rejoint Canon en abandonnant les travaux sur les futurs DSLR (appareils photo reflex numériques mono-objectif).

Canon a annoncé en décembre que le 1DX Mk III serait son dernier boitier pro. (Il dit qu’il continue, pour l’instant, à développer des reflex numériques grand public, mais personne ne s’attend à ce que cela dure longtemps.) Et aujourd’hui, Nikon aurait complètement cessé tout travail de développement sur les reflex numériques…

Le D6 sera le dernier reflex mono-objectif numérique professionnel de Nikon et le D3500 son dernier modèle grand public. La nouvelle est rapportée par Nikkei Asie.

Le fabricant japonais d’appareils photo Nikon va se retirer du secteur des appareils photo reflex à objectif unique et se tourner vers les offres numériques dans un contexte d’intensification de la concurrence des appareils photo pour smartphones, a appris Nikkei […] Il prévoit désormais de concentrer ses ressources sur les appareils photo sans miroir, qui sont devenus des produits grand public grâce à des technologies numériques plus avancées.

L’ascension et la chute des SLR

C’est la fin d’une époque pour la photographie professionnelle. Les appareils photo reflex à objectif unique (SLR) ont été les premiers à donner aux photographes une vue fidèle de la photo qu’ils prenaient. Ils fonctionnent en utilisant deux miroirs inclinés à 45 degrés pour créer efficacement un périscope, permettant au photographe de regarder à travers l’objectif. Lorsque le déclencheur est enfoncé, le miroir principal se soulève pour permettre à la lumière d’atteindre le film.

Les reflex numériques (DSLR) ont adopté la même conception, remplaçant simplement le compartiment du film par un capteur numérique. Fondamentalement, les objectifs et accessoires existants pourraient être utilisés, offrant aux photographes un chemin abordable du film au numérique – leur plus gros investissement était dans le verre plutôt que dans les boîtiers d’appareils photo.

Nikon et Canon étaient les deux principaux acteurs. Nikon a fabriqué son premier reflex en 1959 – le vénérable Nikon F – et son premier reflex professionnel en 1999, sous la forme du D1. Les organismes professionnels de la série D à un chiffre ont progressé jusqu’à l’actuel D6, lancé il y a un peu plus de deux ans, et ce sera désormais le dernier.

Le principal avantage de la conception SLR, permettant aux photographes de voir à travers l’objectif, a effectivement disparu avec l’avènement des viseurs et des écrans numériques. Alors que les photographes de la vieille école préfèrent encore généralement les viseurs optiques, la plupart de ceux de nouvelle génération étaient heureux de perdre le poids et l’encombrement impliqués dans le mécanisme.

L’essor des caméras sans miroir

Les appareils photo sans miroir étaient autrefois le reflex numérique du pauvre, offrant des capteurs plus petits et des objectifs interchangeables de qualité inférieure. Cependant, au fil du temps, les fabricants ont réalisé qu’il existait un marché pour les appareils photo et les objectifs sans miroir offrant une qualité similaire aux reflex numériques, sous une forme plus compacte.

Les photographes de voyages et de mariages ont été parmi les premiers à voir les avantages d’un kit plus compact et plus léger, et Nikon et Canon ont finalement commencé à proposer des appareils photo sans miroir comme une alternative sérieuse aux reflex numériques.

Le premier pas de Nikon sur le marché des appareils photo sans miroir a eu lieu en 2011, avec le Nikon 1. Mais ce n’est qu’avec le lancement en 2018 du Nikon Z 7 – et d’une gamme d’objectifs assortis – qu’il a proposé un appareil photo qui pouvait sérieusement rivaliser sur la qualité d’image. et la convivialité avec les reflex numériques.

Un autre facteur clé a été l’importance croissante de la vidéo. Alors que les DLSR professionnels se considéraient au-dessus de ces gadgets, les fabricants d’appareils photo sans miroir ont rapidement réalisé que la vidéo devenait aussi importante que la photographie fixe. En effet, pour beaucoup, la vidéo était leur seul ou principal besoin pour un appareil photo sans miroir.

Les iPhones remplaceront les reflex numériques – à terme

Les smartphones sont bien sûr devenus les appareils photo les plus populaires au monde. Bien que personne n’utilise encore un smartphone pour remplacer un reflex numérique, l’augmentation de la qualité et des capacités au fil des ans a été spectaculaire. L’iPhone possède depuis longtemps l’un des meilleurs appareils photo pour smartphone du marché, bien qu’il se soit récemment heurté à une concurrence plus rude, les fabricants reconnaissant l’importance croissante de la qualité de l’appareil photo.

Ce que nous avons vu, alors, est un effet d’échelle :

Pour beaucoup, les appareils photo sans miroir ont remplacé les reflex numériques

Pour d’autres, les smartphones ont remplacé les appareils photo sans miroir

Alors, indirectement, les smartphones ont déjà commencé à remplacer les reflex numériques. Pour ma part, je suis passé des reflex Nikon (le D3 étant mon dernier) au mirrorless (Sony a6300/a6400/a7S). L’iPhone 11 m’a fait passer du sans miroir au smartphone pour la photographie sociale, et je l’ai ensuite fait également pour la photographie de voyage. Je suis loin d’être seul dans ce voyage.

Bien sûr, il y a encore ceux qui resteront avec les reflex numériques aussi longtemps que possible. J’imagine que de nombreux fans de Nikon avec des boîtiers plus anciens achèteront le D6 tant qu’ils le pourront, puis s’y tiendront aussi longtemps que possible. De même, nous sommes loin du point où les smartphones peuvent remplacer les appareils photo sans miroir à usage professionnel (trucs mis à part).

Le mode Portrait de l’iPhone est à moitié décent, mais toujours loin de remplacer la profondeur de champ optique pour une utilisation professionnelle. Le mode cinématique est incroyablement grossier.

Mais cela changera avec le temps. La photographie computationnelle est peut-être rudimentaire aujourd’hui, mais elle va s’améliorer à chaque génération – et il est déjà clair que c’est l’avenir.

Il viendra un moment où un iPhone et un smartphone Android phare pourront offrir les mêmes résultats qu’un appareil photo sans miroir aujourd’hui – à ce moment-là, les reflex numériques seront des produits abandonnés.

Bien sûr, il y aura toujours des puristes DSLR – tout comme il y a ceux qui tournent encore avec du film et écoutent du vinyle. Mais le marché de masse, y compris les pros, a déjà commencé un voyage dans lequel, à terme, les iPhones remplaceront les reflex numériques.

La transition ne se fera pas du jour au lendemain, et elle ne sera pas directe, mais nous sommes déjà sur cette voie – et les nouvelles d’aujourd’hui sont une étape importante sur ce chemin.

