Chainsaw Man Part 2 chapitre 98 maintenant disponible: comment lire gratuitement

Nous étions sans nouveaux chapitres de Chainsaw Man depuis le 13 décembre 2020, mais l’attente a pris fin. Près de deux ans plus tard, le manga populaire de Tatsuki Fujimoto est de retour, reprenant l’histoire là où elle s’était arrêtée. Sous le nom de Chainsaw Man Part 2, la série inaugure la School Saga, le deuxième grand ensemble d’arcs scénaristiques après la Public Security Saga et leurs intrigues respectives (Bomb Girl, Katana Man, Gun Demon, Bat Demon…). La meilleure nouvelle possible pour un court été d’actualités manga et anime et la meilleure façon d’attendre l’arrivée tant attendue de l’anime Chainsaw Man, sans aucune censure et de mieux en mieux.

Chainsaw Man partie 2 chapitre 98, où lire le chapitre ?

Chainsaw Man Part 2 ne réinitialise pas le nombre de chapitres, nous reprenons donc à 98, qui s’appelle « Bird and War » et est maintenant disponible sur Manga Plus gratuitement et légalement. Bien entendu, ce n’est qu’en anglais, puisqu’il faudra attendre 2023 pour que Manga Plus traduise l’intégralité de son catalogue. Heureusement, il s’agit d’un anglais très basique, donc dès que vous maîtriserez la langue, vous pourrez vous en servir sans problème.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Manga Plus est un site web et une application mobile sponsorisés par l’éditeur Shueisha, la société à l’origine de magazines tels que Weekly Shonen Jump ou V Jump. C’est-à-dire celui responsable de l’endroit où sont publiés la plupart de nos shonen préférés (One Piece, Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Boruto…) Disponible sur iOS et Android, Manga Plus propose gratuitement les trois premiers chapitres de sa série et les trois derniers (qui changent et se mettent à jour à chaque fois qu’un nouveau sort). C’est un indispensable dans le mobile de tout amateur de manga qui se respecte.

C’est précisément ces jours-ci que nous avons choisi Chainsaw Man comme l’un des 5 mangas que vous devez lire cet été et ils sont parfaits pour les vacances. Lauréat du prix 2021 du meilleur shonen au salon du manga de Barcelone, les 11 volumes publiés à ce jour sont un gâchis rafraîchissant d’action sans prétention. Du gore et du sang partout, des blagues et un design de personnage fou, devant lequel se trouve un protagoniste mémorable avec des tronçonneuses pour les bras et la tête. Son intrigue avec Bomb Girl, cette fille diabolique qui ressemble à une bombe ambulante et fait exploser tout ce qu’elle touche, a été choisie comme l’un des 25 meilleurs arcs manga de l’histoire, vous êtes donc déjà en retard pour lui donner une chance ou reprendre votre idylle avec lui.