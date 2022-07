Cet animal est la preuve que l’homme n’est pas le seul mammifère à cultiver sa propre nourriture

Les gaufres de poche (Geomys pinetis), petits rongeurs aux habitudes souterraines originaires du continent américain, le font aussi.

Un gopher de poche / Wikipédia

Vous pouvez apprendre beaucoup des animaux simplement en les regardant. Mais certains secrets ne peuvent être révélés que par la recherche scientifique, notamment lorsqu’il s’agit d’espèces difficiles à observer. C’est le cas des géomites, une famille de rongeurs originaire du continent américain à laquelle appartiennent les gaufres de poche (Geomys pintis), une espèce solitaire aux habitudes souterraines, qui habite les sols sablonneux de la région du sud-est des États-Unis (Alabama, Géorgie et Floride). Ce petit rongeur, dont la présence est évidente en raison des nombreux monticules de terre qu’il pousse à la surface en creusant des systèmes complexes de tunnels souterrains, se nourrit de racines qui, contrairement à ce qui a été supposé jusqu’à présent, ne sont pas seulement celles rencontrées en cours de route.

Les gaufres de poche « cultivent » des racines qui poussent dans leurs tunnels, faisant de ces petits rongeurs le premier mammifère non humain à pratiquer toute forme d’agriculture. Pour le prouver, dans une série de mesures sur un terrain publiées sur Biologie actuelleétaient les chercheurs Veronica Selden et Francis Putz de l’Université de Floride à Gainesville, qui ont calculé comment les rongeurs peuvent obtenir 20 à 60 % de leurs besoins caloriques quotidiens à partir de ces racines.

« Les gaufres de poche sont les premiers mammifères d’élevage non humains – a déclaré le biologiste Francis Putz -. L’agriculture est connue parmi les espèces de fourmis, de coléoptères et de termites, mais pas d’autres mammifères« .

Un large débat a surgi sur ce que l’on entend par « cultiver », mais les chercheurs ont suggéré que tout dépend de ce que nous entendons par agriculture. « Si nous pensons que l’agriculture nécessite la plantation de cultures, alors les rongeurs seraient exclus – Putz a ajouté -. Cependant, une telle définition est trop étroite pour quiconque a une perspective plus horticole, où les cultures sont gérées avec soin, comme c’est le cas des arbres fruitiers qui ne sont pas nécessairement plantés. Dans cette perspective, les origines de l’agriculture comprenaient la culture annuelle de céréales et de légumineuses mésopotamiennes, ainsi que la culture du maïs dans les Amériques, mais de nombreuses cultures à travers le monde ont développé une agriculture basée sur des cultures pérennes, dont beaucoup n’étaient pas plantées. mais dont nous nous préoccupions« .

Selden et Putz ont montré que les gaufres de poche ne se contentent pas de manger les racines qui poussent dans les tunnels, mais fournissent des conditions qui favorisent la croissance des racines en répandant leurs propres excréments comme engrais. Par conséquent, les auteurs soutiennent qu’en favorisant la croissance des racines dans leurs tunnels et en se nourrissant de ces racines, les gaufres de poche disposent d’un système de production alimentaire pouvant être qualifié d’agriculture. Ce processus pourrait expliquer pourquoi ces rongeurs entretiennent et défendent leurs systèmes complexes de tunnels. « Les tunnels sont comparables à des rangées de cultures. Et si ce qu’ils font compte vraiment comme de l’agriculture, alors ces rongeurs sont les premiers mammifères non humains à être qualifiés d’agriculteurs.« .