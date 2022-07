Zero Construction Arena à Fortnite : dates, prix et comment participer

Epic Games annonce l’arène Zero Build pour une durée limitée pour la saison 3 de Fortnite. En d’autres termes : pendant une courte période, Fortnite sera jouable dans une arène compétitive sans construction avec des prix exclusifs. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’il faut savoir, y compris les dates et comment participer :

Quand est l’arène Fortnite Season 3 Zero Build?

L’arène Zero Construction en trios dans la saison 3 de Fortnite sera disponible pour une durée limitée : du 12 juillet au 30 août 2022 avec l’option de terminer activée.

Comment participer à la Fortnite Season 3 Zero Construction Arena ?

Pour participer à la Fortnite Season 3 Zero Construction Arena, nous devons choisir le mode de jeu approprié via le menu de sélection de mode aux dates auxquelles cet événement à durée limitée a lieu.

Art officiel de la Zero Construction Arena de Fortnite

Le Zero Build Arena Rush sera identique au Arena Rush régulier, mais sera affiché sur un classement différent pour que les joueurs recommencent à zéro et concourent pour des récompenses skins plus tard.

Les armes et autres objets de l’arène Zero Build seront les mêmes qu’en mode Zero Build. Vous pourrez également voir des armes et des objets qui n’apparaissent pas dans l’arène normale (avec construction), tels que des fusils de sniper lourds, des grenades de choc ou des forts portables.

Prix ​​​​de l’arène Zero Build de la saison 3 de Fortnite

Voici les prix et récompenses gratuits que nous pouvons obtenir en participant à la Fortnite Season 3 Zero Construction Arena :

400 Rush : Drippy Drift Graffiti.

Ligue des invocateurs : émoticône GGG.

Ligue des Champions : Émoticône ICÔNE DES MEILLEURS.

Fortnite Season 3 Zero Build Arena Récompenses gratuites

La Zero Build Arena est un événement compétitif à Fortnite. Si vous n’êtes pas intéressé par cet aspect du jeu, dans notre guide Fortnite, nous en couvrons d’autres aspects, tels que comment accomplir toutes les missions ou comment améliorer les armes.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration