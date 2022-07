Spotify achète Heardle, un jeu de découverte musicale de type Wordle

Avis aux fans de Heardle ! Spotify possède désormais votre jeu préféré de découverte musicale de type Wordle. De toutes les acquisitions de Spotify, il s’agit de sa première aventure dans le jeu.

Heardle demande aux joueurs de deviner une chanson jouée dans les six essais en fonction des notes d’ouverture de la mélodie. Une fois la réponse révélée, elle sera liée à la chanson sur Spotify (anciennement SoundCloud). Avec des millions de joueurs, c’est aussi un succès retentissant comme Wordle. L’espoir de l’acquisition de Heardle est que les joueurs utiliseront le jeu pour découvrir de nouvelles musiques et écouter sur Spotify.

Nous sommes toujours à la recherche de moyens innovants et ludiques d’améliorer la découverte musicale et d’aider les artistes à toucher de nouveaux fans. Heardle s’est avéré être un moyen vraiment amusant de connecter des millions de fans avec des chansons qu’ils connaissent et aiment et avec de nouvelles chansons et un moyen de rivaliser avec leurs amis pour savoir qui a les meilleures connaissances musicales. Jeremy Erlich, responsable mondial de la musique chez Spotify

Selon Le bord, L’intégration de Spotify commence aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Spotify prévoit de s’intégrer plus tard dans plus de pays. Nous n’avons pas de dates exactes sur lesquelles cette intégration sera disponible pour tous. De plus, il n’y a aucun détail sur le montant que Spotify a payé pour Heardle.

Le point de vue de Netcost-security.fr sur l’acquisition de Heardle par Spotify

J’ai l’impression que c’est une décision tellement intelligente de la part de Spotify. Non seulement cela pourrait élargir sa base d’utilisateurs, mais cela pourrait également augmenter le temps passé dans l’application. Comme Heardle compte actuellement des millions de joueurs, c’est une façon assez intelligente d’aider ces personnes à découvrir de nouvelles musiques.

Jouez-vous Heardle? Que pensez-vous de sa prochaine intégration avec Spotify ?

