Une centaine de lions ont atteint les plages de l’Inde

De la forêt de Gir, dans l’État indien du Gujarat, les spécimens se sont déplacés vers la côte ouest du pays.

Au moins une centaine de lions asiatiques ont atteint la côte ouest du pays depuis la forêt de Gir, dans l’État indien du Gujarat. Selon les experts, le phénomène inhabituel montre que leur habitat naturel « rétrécit ». Normalement, il rendait compte au Bbc Le Dr Nishith Dhariya, spécialiste de la faune, a du mal à adapter les lions aux conditions côtières, mais « en raison du manque de territoire, ils n’ont pas d’autre choix« . La forêt de Gir, sur la base d’estimations du département local des forêts, comptait environ 400 lions en 2020, tandis qu’environ 275 lions vivraient dans le reste de l’habitat naturel devenu « surpeuplé ».

À une certaine époque, l’espèce était répandue dans tout le pays, mais leur nombre avait dangereusement diminué à une douzaine au début du XXe siècle, principalement en raison de la chasse et de la sécheresse. Depuis lors, les efforts pour les sauver de l’extinction, grâce à la création de la zone protégée – le sanctuaire de faune de la forêt de Gir – ont permis une croissance de la population, mais depuis les années 1990, un nombre de plus en plus constant de spécimens a commencé à atteindre les régions côtières. « Chaque lion nécessite normalement un territoire d’environ 100 kilomètres carrés, et cette zone comprend également trois à quatre lionnes qui vivent avec leurs petits. – a expliqué Shyamal Tikadar, un haut responsable forestier de l’Etat -. Lorsque le lionceau devient adulte, il prend le contrôle du territoire du vieux lion ou le quitte pour en trouver un nouveau« .

Les lions atteignent les zones côtières en suivant le cours du fleuve Heran, qui traverse la forêt de Gir et se jette dans la mer d’Oman, dans le district de Somnath. Cela indique que des gens comme Uday Shah – qui possède une ferme en bord de mer dans le district de Veraval, à 80 km de la forêt de Gir – ont désormais l’habitude de voir régulièrement des lions sur la plage. « Au début, quand on les a vus pour la première fois, on avait peur, mais maintenant ils ne nous dérangent plus», a déclaré Shah.

Natha Parmar, qui possède une ferme près de la rivière Heran, dit également que lui et d’autres agriculteurs de la région apprennent à vivre avec prudence et respect avec les lions. Cela aide que jusqu’à présent, les lions n’aient attaqué aucun humain. « Quand on rencontre les lions, soit on s’arrête et on leur fait de la place soit on change de chemin sans les déranger», a déclaré Parmar qui, bien qu’ayant perdu au moins une douzaine de veaux tués par ces grands félins ces dernières années, a également évoqué un avantage inattendu tiré de cette coexistence. « Auparavant, nous devions faire face à des troupeaux de sangliers et de taureaux, qui auraient endommagé toutes nos cultures. Maintenant, ce problème est presque résolu« .