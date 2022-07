Cette fonctionnalité Wii U oubliée pourrait complètement changer le mode multijoueur

La génération Wii U nous a laissé de nombreuses inconnues. Et, connaissant le secret avec lequel Nintendo traite habituellement ses produits et franchises, beaucoup ne quitteront jamais l’entreprise. Cependant, il existe une fonctionnalité Wii U qui a été annoncée avant sa sortie et qui n’a jamais été implémentée. Dans une récente interview, Reggie Fils-Aimé, ancien président de Nintendo of America, a résolu le dilemme une fois pour toutes.

Qu’est-il arrivé au multijoueur sur Wii U ?

Cela fait 11 ans que la Nintendo Wii U a été présentée à l’E3. Et, il semble incroyable que Nintendo ait eu entre les mains l’un des plus gros échecs de son histoire et qu’ils ne s’en soient rendu compte que des années plus tard. La présentation Wii U était mal conçue. C’était déroutant, et cette erreur a marqué toute la génération de ce premier essai de console hybride. En se concentrant sur la manette de jeu et en ne montrant pas la machine, les téléspectateurs pensaient que la Wii U n’était qu’une manette. En fait, même de nombreux médias sont venus à croire que la Wii U n’était rien de plus qu’un contrôle avec un écran pour la Wii de toute une vie.

Mais même ceux qui avaient bien compris le concept finiraient par être déçus par la Wii U. L’une des premières questions posées par les fans à Nintendo était de savoir si cette nouvelle manette serait utilisable en mode multijoueur. Autrement dit, si avec deux de ces contrôleurs nous allions pouvoir jouer sur un seul écran. Nintendo a dit oui, mais cette fonctionnalité n’a jamais été implémentée.

13 millions de consoles vendues ? ça ne valait pas la peine d’être mis en place

Selon Reggie, Wii U avait un plan de développement très intéressant dont nous n’avons probablement pas pu voir la moitié. Techniquement, la console était capable de communiquer avec plusieurs manettes de jeu en même temps. Cependant, Reggie Fils-Aimé dit que cela n’a jamais été publié en raison de la faible adoption de la console. Avec ces mots, on suppose que la possibilité existait, mais il a fallu beaucoup de travail pour la concrétiser. Et, compte tenu des faibles ventes, Nintendo a décidé de s’en débarrasser.

Dans la même interview, Reggie défend sa position en affirmant que Nintendo n’a jamais créé de jeu nécessitant une autre manette d’écran pour maximiser l’expérience. Cependant, ici nous ne sommes pas d’accord. Sans aller plus loin, Mario Kart 8 lui-même aurait pu largement bénéficier de cette fonctionnalité. Cependant, nous avons dû attendre qu’il arrive sur Nintendo Switch pour pouvoir jouer à ce mode.

Selon l’ancien président de Nintendo of America, pour qu’un système puisse exploiter toutes ses capacités, la base d’utilisateurs doit être large. Les développeurs avaient des attentes si faibles pour la Wii U qu’ils n’ont même jamais envisagé la possibilité de jouer avec deux manettes Wii U en même temps. Ceci, ajouté à la courte durée de vie de la console, était la tempête parfaite. Heureusement, Nintendo Switch est exactement ce dont Nintendo rêvait avec la Wii U. Cependant, nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si le Big N avait su bien transmettre au public ce qu’était cette génération et jusqu’où ils auraient pu aller. ce matériel.