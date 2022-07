Stranger Things : devinez à qui appartient Hopper dans la fin

épées volantes

Mais sans aucun doute, l’une des scènes les plus mémorables en ce qui concerne l’action est celle dans laquelle Hopper fait face à un Démogorgon brandissant une épée, mais est-ce que quelqu’un s’est rendu compte que nous l’avions déjà vu il y a des années, mais combien d’années ?

Avant de continuer, rappelez-vous que nous allons parler de toutes sortes de SPOILERS pour la quatrième saison de Stranger Things, donc si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut ne pas continuer à lire. Cela dit, nous continuons.

On retrouve cette épée au sein de la fiction Netflix lors de l’intrigue de la prison russe. Cette arme est d’abord maniée par l’un des prisonniers, qui l’utilise contre le redoutable Démogorgon, une créature qui finit par le dévorer vivant.

Plus tard, lors de la tentative de Hopper, Joyce et Murray de libérer la prison de toutes sortes d’habitants du monde Upside Down, notre shérif préféré se retrouve à nouveau face à face avec la bête. Hopper, à ce moment, obtient l’épée et avec elle est capable de couper un bras, et plus tard la tête du Demogorgon. Une scène qui, du moins pour nous, nous a maintenus au bord d’une crise cardiaque.

Ce Conan de Schwarzenegger !

Récemment, lors d’une interview avec le portail GQ, l’acteur David Harbour, qui interprète Jim Hopper, a confirmé que cette arme n’était pas une création originale pour la série Netflix, mais plutôt la mythique Atlantean Sword, le même accessoire utilisé dans les deux premiers. films de la saga Conan le Barbare, avec Arnold Schwarzenegger, un classique des années 80.

Il ne devrait pas nous sembler étrange que les frères Duffer aient recours à une telle référence geek, étant donné que nous sommes habitués à rendre des hommages constants aux produits culturels basés sur des films, des séries et des jeux de société des années 80. D’ailleurs, lors de la même interview, le L’acteur a affirmé qu’il s’agissait d’une arme étonnamment lourde, tout en étant prêt à ce qu’Arnold lui donne des conseils sur la meilleure façon de l’utiliser.

Outre la question de l’épée, Harbour a partagé que son personnage n’est pas exclusivement lié à sa personne, il serait donc ouvert à voir Jim Hopper joué par un autre acteur… si la série décide d’explorer le passé ou l’avenir de la shérif de la ville de Hawkins, et qu’il verrait Jacob Elordi, connu pour la série HBO Max Euphoria comme un très bon candidat pour donner vie à sa version plus jeune.

Et toi? Avez-vous réalisé que c’était l’épée de Conan le Barbare ?