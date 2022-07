Que se passe-t-il si vous en faites trop avec des suppléments et de la vitamine D

L’avertissement vient d’une équipe de médecins britanniques qui ont décrit le cas d’un homme d’âge moyen qui a abusé de compléments alimentaires.

Souvent, peut-être parce qu’on pense qu’il a des bienfaits plus importants ou pour compenser un mode de vie pas toujours sain et équilibré, certaines personnes consomment des compléments alimentaires de manière inappropriée, au risque d’avoir des effets inattendus ou indésirables. C’est le cas d’un homme d’âge moyen qui a reçu un diagnostic d’hypervitaminose D (excès de vitamine D) après s’être présenté à un hôpital britannique avec des vomissements récurrents, des nausées, des crampes dans les jambes, des acouphènes, des douleurs abdominales, une bouche sèche, une soif accrue et une diarrhée, qui persistait depuis environ trois mois.

Au moment où il a été examiné, l’homme avait déjà perdu près de 13 kg de poids corporel, et ses antécédents médicaux indiquaient qu’il avait remarqué les premiers symptômes environ un mois après avoir commencé une thérapie vitaminique sur les conseils d’un nutritionniste privé vers lequel il s’était tourné. parce qu’il cherchait un traitement supplémentaire après avoir déjà souffert de multiples problèmes de santé – dont la tuberculose, une accumulation de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, une sinusite chronique, une méningite bactérienne et une tumeur de l’oreille interne gauche (schwannome vestibulaire) pour laquelle il avait été opéré.

Sur les conseils du thérapeute en nutrition, l’homme a commencé à prendre quotidiennement des suppléments de vitamines en vente libre, pour un total de plus de 20 agents actifs, comme indiqué ci-dessous : Vitamine D 15 000 UI (près de 400 fois la vitamine D quotidienne recommandée, 400 UI ), vitamine K2 100 μg (besoins quotidiens 100-300 μg), vitamine C, vitamine B9 (acide folique) 1000 μg (besoins quotidiens 400 μg), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6, oméga-3 2000 mg deux fois par jour (besoins quotidiens 200-500 mg) et un mélange d’autres vitamines, minéraux et probiotiques, ainsi que du borax en poudre et du chlorure de sodium.

Lorsque l’homme a commencé à montrer les signes cliniques susmentionnés, il a cessé de prendre les suppléments, mais ses symptômes ont persisté. Une première série de tests, effectués sous la direction de son médecin traitant, a révélé des niveaux élevés de calcium dans le sang (hypercalcémie), qui est un effet secondaire courant d’un surdosage en vitamine D, ainsi qu’une légère augmentation des niveaux de magnésium et de vitamines. D sept fois supérieur à la normale. Des tests ont également révélé que ses reins ne fonctionnaient pas correctement (ce qui n’était pas inattendu étant donné les fortes concentrations de minéraux et de vitamines qu’il prenait).

L’homme a été hospitalisé pendant 8 jours et traité avec des liquides intraveineux pour réhydrater son corps. Les médecins ont également commencé un traitement médicamenteux oral avec des bisphosphonates pour réduire l’hypercalcémie. Cependant, deux mois après sa sortie de l’hôpital, son taux de vitamine D est resté élevé. « Ce rapport de cas met en évidence la toxicité potentielle des suppléments qui sont largement considérés comme sûrs jusqu’à ce qu’ils soient pris en quantités dangereuses ou dans des combinaisons dangereuses.Les médecins ont souligné sur Rapports de cas BMJ.

Les besoins recommandés en vitamine D (une vitamine liposoluble dans l’organisme, avec les vitamines A, E et K) peuvent généralement être atteints grâce à une alimentation variée et également à l’exposition au soleil, expliquent les spécialistes. « Compte tenu de son renouvellement lent (demi-vie d’environ 2 mois, au cours de laquelle se développe une toxicité de la vitamine D), les symptômes d’un surdosage peuvent durer plusieurs semaines », précisent les auteurs de la publication.

Heureusement, l’intoxication à la vitamine D est relativement rare, même si à l’échelle mondiale, un nombre croissant de personnes ont commencé à prendre des compléments alimentaires, en particulier les femmes et les enfants. Par conséquent, concluent-ils, il est important que les gens soient conscients des symptômes de l’hypervitaminose D, qui sont variés mais principalement causés par une accumulation de calcium en excès dans le sang. Ceux-ci peuvent inclure somnolence, vomissements, constipation, ulcères peptiques, hypertension artérielle, rythme cardiaque anormal, maladie oculaire inflammatoire, raideur articulaire et problèmes rénaux. Les auteurs appellent également à de nouvelles mesures réglementaires »pour aider à freiner le mauvais usage des compléments alimentaires et éviter les complications désagréables« .