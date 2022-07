Google Chrome pourrait bientôt bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité qui aidera à économiser la batterie

En bref : Google Chrome pourrait bientôt devenir moins gourmand en performances, surtout si vous gardez de nombreux onglets ouverts en arrière-plan. Une fonctionnalité récemment découverte dans la version de développement améliorera la durée de vie de la batterie des appareils mobiles et peut-être même augmentera les performances des anciens PC bas de gamme.

Google Chrome est de loin le navigateur Web le plus populaire à l’heure actuelle, bien qu’il ait également acquis la réputation de consommer des ressources système. Cela pourrait bientôt changer, car la société teste une nouvelle fonctionnalité qui améliorera la durée de vie de la batterie des utilisateurs de Chrome sur toutes les plates-formes qui aiment garder de nombreux onglets ouverts.

Actuellement, Chrome n’autorise les pages Web à exécuter du code JavaScript qu’une fois par minute après que vous n’ayez pas interagi avec elles pendant plus de cinq minutes, mettant essentiellement les onglets inactifs en veille.

À propos de Chromebooks a repéré un nouvel indicateur appelé « Limitation rapide et intensive des pages d’arrière-plan chargées » dans Chrome OS 105 (canal Dev). Cette fonctionnalité modifie la période de grâce par défaut de cinq minutes à seulement 10 secondes, améliorant soi-disant le temps CPU d’environ 10 %.

L’amélioration ne indique pas que vous obtiendrez une augmentation de 10 % de la durée de vie de la batterie, car le processeur ne représente qu’une fraction de la consommation électrique totale d’un système. Néanmoins, cela peut encore faire une différence notable, en fonction du nombre d’onglets que vous gardez ouverts et de la façon dont les sites Web codés de manière inefficace que vous visitez sont.

La fonctionnalité devrait arriver dans quelques mois pour les utilisateurs de Chrome sur toutes les plateformes, y compris Windows, Chrome OS, Linux, macOS et Android. D’autres navigateurs basés sur Chromium, tels que Microsoft Edge et Opera, pourraient également choisir d’implémenter le changement, d’autant plus qu’Edge dispose déjà d’un mode d’efficacité qui fonctionne de manière similaire.