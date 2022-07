A découvert un nouveau dinosaure aux « bras courts »: peut-être les a-t-il utilisés pour s’accoupler ou se lever

Les paléontologues ont découvert une nouvelle espèce de grand dinosaure carnivore avec d’énormes crânes et des bras minuscules. Le fossile a été trouvé en Argentine.

Découverte d’une nouvelle espèce de grand dinosaure carnivore caractérisé par un énorme crâne et des bras minuscules, exactement comme le célèbre tyrannosaure (Tyrannosaurus rex), les abélisauridés et autres théropodes qui vivaient au Mésozoïque. La nouvelle espèce, appelée Meraxes gigas par les paléontologues, a été découverte dans la riche formation Huincul du Crétacé supérieur du nord de la Patagonie en Argentine. Il fait partie du groupe des carcarodontosaures, ou les « dinosaures à dents de requin », des prédateurs mortels comme le Gigantosaurus, également aperçu dans le dernier film de la saga Jurassic Park.

La découverte et la description de Meraxes gigas était une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques argentins du Conseil national de la recherche scientifique et technique (CONICET), qui a collaboré étroitement avec des collègues de la Fondation d’histoire naturelle Félix de Azara, de l’Institut de technologie de l’Université de Virginie-Occidentale ( États-Unis), le Département des sciences de la Terre de l’Université de Carleton (Canada), le Field Museum of Natural History et d’autres instituts. Des scientifiques, coordonnés par le professeur Juan I. Canale, qui dirige le musée paléontologique Ernesto Bachmann à Neuquén, ont découvert les restes du dinosaure avant 2020 et l’ont d’abord appelé « Campinas carcharodontosauridé », avant de le décrire et de lui donner son nom scientifique définitif. Meraxes, le genre, est un hommage à un dragon qui apparaît dans le livre A Song of Ice and Fire de la saga « Game of Thrones », tandis que l’épithète gigas fait référence à sa taille. Selon les scientifiques, le spécimen mesurait environ 11 mètres de long et pesait plus de 4 tonnes. Un vrai géant, décédé alors qu’il avait entre 45 et 53 ans, selon les analyses ostéohistologiques menées sur les restes fossiles.

L’un des aspects les plus intéressants de ce dinosaure est l’intégralité du squelette. C’est en fait le carcarodontosauridé le plus complet de l’hémisphère sud. Le professeur Canale et ses collègues ont retrouvé un crâne presque complet (mais sans mandibules), des membres antérieurs et postérieurs complets, des os du bassin, des fragments de côtes et de vertèbres cervicales et une grande partie des vertèbres caudales. Les chercheurs ont également découvert que le dinosaure avait des crêtes, des tubercules et des épines sur la tête, probablement avec des fonctions ornementales et reproductives. Comme d’autres grands dinosaures théropodes bipèdes avec des crânes gigantesques, Meraxes gigas avait également des « bras courts », mais n’est pas un parent direct du T. rex. Comme l’ont précisé les scientifiques dans un communiqué de presse, l’espèce s’est éteinte 20 millions d’années avant que le tyrannosaure ne devienne une espèce à part entière. Ils ont développé ces minuscules membres indépendamment et puisqu’ils étaient présents dans plusieurs espèces, ils doivent sûrement offrir des avantages évolutifs.

«Je suis convaincu que ces bras proportionnellement minuscules avaient une sorte de fonction. Le squelette montre de grandes insertions musculaires et des ceintures pectorales pleinement développées, de sorte que le bras avait des muscles forts », a déclaré le professeur Canale. Cependant, il exclut une implication dans la prédation, puisqu’il a fait toute sa tête pour cela. Selon le paléontologue, peut-être servaient-ils à l’accouplement, à immobiliser la femelle ou à se relever après un moment de repos ou une chute. D’autres scientifiques ont avancé différentes théories sur les « bras » des grands théropodes ; certains pensent qu’ils s’en servaient pour massacrer leurs proies à coups de griffe puissants et répétés, d’autres encore qu’ils s’étaient rétrécis pour ne pas se « manger » lors des repas collectifs. Quelle que soit leur véritable fonction, nous ne le saurons probablement jamais. Les détails de la recherche « Un nouveau dinosaure carnivore géant révèle des tendances évolutives convergentes dans la réduction des bras des théropodes » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Current Biology.