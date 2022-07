Pratique : chargeurs muraux Spigen ArcStation Pro GaN [Video]

Personne n’aime attendre que les appareils se chargent ou des briques de chargement trop grandes. Avec la nouvelle gamme de chargeurs muraux Spigen ArcStation™ Pro GaN, il est plus facile d’emporter la puissance dont vous avez besoin sans trimballer un énorme bloc d’alimentation. Avec un matériel qui fonctionne plus froid à une puissance plus élevée dans un boîtier beaucoup plus petit, les chargeurs muraux GaN sont parfaits pour être emballés dans un sac technique.

Dans la gamme ArcStation™ Pro GaN, vous avez le choix entre trois chargeurs différents. Le nom désigne les principales caractéristiques, les deux premiers chiffres étant la sortie totale et le troisième chiffre indiquant le nombre de ports dont dispose le chargeur.

Dans cet esprit, Spigen propose des variantes 35W, 45W et 65W. Alors que le chargeur 65W est plus grand que le 35W, il est toujours incroyablement petit pour la puissance qu’il peut produire. Le 35W ne mesure que 1,5 x 1,59 x 1,36 pouces tandis que le plus grand 65W ne mesure que 1,5 x 1,59 x 1,87 pouces.

Que va-t-il alimenter ?

Pour avoir une idée de ce que ceux-ci peuvent alimenter, l’ArcStation™ Pro GaN 352, qui peut émettre 35 W, est capable de charger un iPhone et des AirPods en même temps. Le passage au chargeur ArcStation™ Pro GaN 452 45W peut gérer l’alimentation d’un iPad et d’un iPhone en même temps. Et opter pour l’ArcStation™ Pro GaN 652 à 65 W alimentera un MacBook Pro/Air et un iPhone en même temps.

Chargeur mural Spigen ArcStation Pro GaN : vidéo

Tous ces éléments sont livrés dans un emballage nettement plus petit que les chargeurs Apple standard et contiennent une sortie USB-C supplémentaire.

Design élégant

Les dimensions de chaque chargeur diffèrent un peu, mais ils partagent un langage de conception élégant. Présentant une finition blanc mat, ces chargeurs disposent de deux ports USB-C à l’avant avec l’identification GaN. Bien que la prise ne se rabatte pas à l’arrière, la petite taille les rend toujours très portables.

Outre le subtil logo Spigen sur le côté et l’étiquette GaN sur le devant, il est plutôt propre. Dépourvu de gros textes et de descripteurs numériques, c’est un chargeur qui semble appartenir à des appareils haut de gamme.

Petit, mais bourré de technologie

Et bien que ces chargeurs aient un extérieur propre, il se passe beaucoup de choses à l’intérieur. Principalement, la technologie GaN indique que ces chargeurs muraux génèrent moins de chaleur et occupent moins d’espace que d’autres chargeurs qui peuvent produire une sortie similaire. Combinez cela avec la technologie PCB 3D utilisée par Spigen, et les chargeurs ArcStation GaN sont facilement transportables et peuvent être jetés dans un sac.

Avec deux ports, les chargeurs Spigen ArcStation™ Pro GaN utilisent la technologie Intelligent Power Diffusion qui rend la charge de deux appareils en même temps plus efficace. Cela peut être un compagnon idéal pour garder un iPhone et des AirPods au top.

De plus, la technologie Power Quality en utilisant GaN réduit le bruit d’ondulation dans le courant, ce qui peut aider à améliorer la durée de vie du chargeur et de vos appareils en fournissant une alimentation plus fluide.

Un sac technique indispensable

Ainsi, lorsque vous recherchez un nouveau chargeur mural, la gamme Spigen ArcStation ™ Pro peut fournir suffisamment de puissance pour garder vos appareils au top sans prendre trop de place dans un sac technique. Pour un temps limité, vous pouvez obtenir 30 % de réduction avec le code ‘DUALGAN30‘ sur Amazon proposant le Spigen ArcStation™ Pro GaN 352 pour 25,19 $, l’ArcStation™ Pro GaN 452 pour 30,09 $ et l’ArcStation™ Pro GaN 652 pour 38,49 $. Ces prix réduits sont disponibles jusqu’au 10 juillet 2022 à 23 h 59 (TDP) avant de revenir au plein tarif.

