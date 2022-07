Un astéroïde passe très près de la Terre en ce moment

L’astéroïde 2022 NF effectuera un survol très proche de la Terre à 15h45 heure italienne le jeudi 7 juillet 2022.

A 15h45 heure italienne un astéroïde passera très près de la Terre. Selon les calculs des scientifiques de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA), en fait, la « roche spatiale » se trouvera à seulement 90 000 kilomètres de la surface de la Terre. D’un point de vue purement astronomique c’est une bagatelle, considérant qu’il s’agit d’environ le quart de la distance moyenne qui nous sépare de la Lune. Selon les experts, le survol ne devrait comporter aucun risque d’impact. Mais même s’il devait intercepter et frapper notre planète, les conséquences seraient extrêmement limitées.

La raison réside dans le fait que 2022 NF, c’est le nom de l’astéroïde, a de très petites dimensions. Selon le Near-Earth Object Coordination Center de l’ESA, il a un diamètre moyen de 7 mètres, soit à peu près la longueur d’un petit camion, tandis que pour le Center for Near Earth Object Studies du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, il a un diamètre compris entre 5,6 et 12 mètres, soit des dimensions entre celles d’une grosse voiture et d’un bus. En ce moment, il file à une vitesse impressionnante de 11,41 kilomètres par seconde, soit plus de 41 000 kilomètres par heure. En cas d’impact avec l’atmosphère terrestre, il serait très probablement complètement détruit par le processus d’ablation, donnant éventuellement lieu à un superbolide très brillant suivi d’un puissant rugissement. Les dimensions sont environ la moitié de celles du météoroïde de Tcheliabinsk, qui a explosé dans le ciel de la Russie à 9 h 13 le 15 février 2013, causant 1 200 blessés et dégâts sur une vaste zone. La pierre spatiale mesurait environ 18 mètres de long et avait une masse de 10 000 tonnes. Ces jours-ci, les scientifiques ont découvert des cristaux jamais vus auparavant dans ses poudres.

L’astéroïde 2022 NF n’a été découvert que le 4 juillet, grâce au Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) qui surveille en permanence le ciel pour chasser les soi-disant NEO (Near Earth Objects). L’astéroïde n’est pas classé comme potentiellement dangereux par la NASA en raison de sa petite taille ; Je retrouve dans cette liste toutes les pierres spatiales d’un diamètre d’au moins 150 mètres et qui se rapprochent de l’orbite terrestre de 7,5 millions de kilomètres. Dans ce cas, l’astéroïde « caressera » en effet notre planète. Comme indiqué, il devrait passer au-dessus de nos têtes sans causer aucun dommage. L’astéroïde était déjà visible hier et le projet de télescope virtuel dirigé par l’astrophysicien italien Gianluca Masi a diffusé les images en direct depuis Rome.