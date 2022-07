La chanson virale de Stranger Things est plus spectaculaire a cappella

Tout au long de sa carrière musicale, Kate Bush a visité à plusieurs reprises le numéro un de divers classements musicaux à travers le monde. L’artiste britannique l’a déjà réalisé à ses débuts en 1978 avec son premier single Wuthering Heights, qui a été en première position du Billboard pendant un mois. Elle est également devenue la première femme à atteindre le numéro un sur un classement musical britannique. Plus tard, l’auteur-compositeur-interprète répétera son succès à plusieurs reprises. Ce qu’elle n’aurait probablement jamais imaginé, c’est que des générations de jeunes qui ne connaissaient pas son travail la propulseraient au sommet. Running Up That Hill est le thème qui a imprégné la quatrième saison de Stranger Things. À tel point qu’on pourrait dire que la chanson a atteint plus haut maintenant que lors de sa sortie il y a 37 ans.

Returnal à la gloire 40 ans plus tard

C’est une chose de courir sur une colline et une autre de gravir l’Everest sur une chanson initialement sortie en 1985. Running Up That Hill a été ressuscité grâce à Stranger Things saison 4, où le thème tourne autour du personnage de Max.

Au cours de ce dernier mois, la chanson de l’artiste britannique est revenue être fredonnée dans le monde entier. Actuellement, le clip de cette chanson fait partie des 100 meilleures chansons sur YouTube. Mais pas seulement. À la mi-juin, la chanson est revenue en tête des charts dans plusieurs pays, dont la Norvège, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas et l’Autriche. De plus, la chanson est revenue à la première position en Australie et, bien sûr, au Kingdom-Uni. Sur Spotify, Running Up That Hill est devenu la chanson la plus écoutée au monde.

En fait, Kate Bush elle-même a apprécié l’accueil, car, bien qu’elle soit toujours active, la vérité est qu’elle ne s’attendait pas du tout à ce que tant de gens remettent sa chanson à la mode.

Ceci est la version a cappella de Running Up That Hill

Le groupe sud-coréen MayTree ne laisse généralement pas filer une opportunité lorsqu’elle se présente à lui. Ces cinq artistes sont des experts non seulement en matière de chant, mais aussi de reproduction de sons sans utiliser un seul instrument de musique. Leurs vidéos sont généralement assez virales, et ils ont déjà remporté plusieurs concours grâce à la qualité de leurs versions et à leur créativité lorsqu’il s’agit d’adapter les tubes du moment.

Après le retour à la gloire de Kate Bush, le groupe a osé faire sa propre version de Running Up That Hill sans instruments. La chanson a été téléchargée sur leur chaîne YouTube il y a quelques jours, et ils ont déjà accumulé près de deux millions de visites et des centaines de milliers de likes.

Bien qu’ils n’aient interprété qu’une minute et demie de la longue chanson —l’original dure presque cinq minutes—, la vérité est que cette reprise vaut bien l’écoute.

Et toi? Connaissiez-vous cette chanson ou l’avez-vous aussi découverte grâce à Stranger Things ?