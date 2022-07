Bébé baleine franche est né sous les yeux incrédules des touristes : les images extraordinaires

Une baleine a été aperçue en train d’accoucher lors d’une excursion d’observation des baleines en Afrique du Sud. Les splendides images de la mère et du nouveau-né.

L’heure de l’accouchement (à gauche) et le nouveau-né (à droite). Crédit : Southern Right Charters / Facebook

Admirer les baleines dans leur habitat naturel est une expérience qui procure des émotions très fortes et tout le monde devrait l’essayer au moins une fois dans sa vie. Mais être présent au moment de la naissance d’un de ces merveilleux géants des mers est un événement absolument extraordinaire, à encadrer parmi les plus beaux souvenirs. C’est ce qui est arrivé le 5 juillet à des touristes chanceux lors d’une sortie d’observation des baleines à Walker Bay, en Afrique du Sud. En effet, le bateau Southern Right Charters s’est retrouvé devant une baleine franche australe femelle (Eubalaena australis) aux prises avec les derniers instants de sa gestation, jusqu’à la naissance du bébé.

Crédit : Southern Right Charters / Facebook

Les images de l’accouchement et des premières bouffées du veau nouveau-né ont été partagées sur les réseaux sociaux de l’entreprise, accompagnées de véritables commentaires d’enthousiasme pour le caractère exceptionnel de l’observation et évidemment d’une pluie de likes et de partages. Au moment de la rencontre, l’équipage s’est immédiatement rendu compte qu’il y avait quelque chose d’étrange avec cette baleine qui se tortillait, surtout lorsque l’eau a commencé à virer au rouge sang. Dans ces situations, on peut penser à une éventuelle collision avec un bateau – l’une des principales causes de mortalité des grands cétacés – ou peut-être à une attaque de prédateurs, bien que les baleines en aient très peu. Dans un tel contexte, voir un nouveau-né sortir soudainement a dû être pratiquement un choc pour les personnes présentes, étant donné qu’en des décennies d’activité, l’équipage n’avait jamais rien vu de tel.

« Alors que la plupart des rapports que nous publions ici concernent des observations ordinaires, la mise à jour d’aujourd’hui est d’un tout autre niveau ! », a fièrement écrit Southern Right Charters sur sa page Facebook. « En plus de deux décennies d’activité dans les eaux de Walker Bay, nous n’avons JAMAIS vu ce qui a été vu aujourd’hui. Immédiatement après avoir aperçu une baleine franche australe, il est rapidement devenu évident pour l’équipage à bord que quelque chose n’allait pas avec cette baleine. Après un bref instant ou deux, elle s’est retournée, exposant son ventre et l’eau autour d’elle est devenue rouge. Quelques secondes plus tard, il a poussé un veau nouveau-né – qui, en quelques secondes à peine, était déjà à la surface en train de prendre ses premières respirations. L’équipage et les passagers ont ressenti la même chose : tous deux complètement abasourdis, émerveillés, peut-être même choqués ! (et certains en larmes …… oui, nous vous avons vu !). Nous continuons à penser qu’aucun d’entre nous n’a réellement accepté l’ampleur de ce dont nous avons été témoins. Ce qui est sûr : c’est un moment que personne à bord n’oubliera jamais ».

Maman et bébé capturés par un drone. Crédit : Southern Right Charters / Capture d’écran Instagram

Les images de l’accouchement et du bébé qui émerge pour ses premiers souffles sont des documents absolument ravissants, précieux qui montrent toute la merveille de la vie et de la nature. D’autant plus avec l’implication d’animaux aussi majestueux et fascinants que les baleines, qui encore aujourd’hui, après des siècles de chasse sans merci qui les ont amenées au bord de l’extinction, ne jouissent toujours pas de tout le respect et de la protection qu’elles méritent. Ceci est particulièrement valable pour les baleines franches. Autant dire que leur nom commun a été choisi par les baleiniers : ils sont « libres » car ils nagent lentement et une fois tués ils flottent, ils étaient donc faciles à capturer et à transporter.

La baleine franche australe, protagoniste de cet événement incroyable, est heureusement une espèce en forte croissance démographique après le massacre de l’ère de la chasse à la baleine et est aujourd’hui classée avec le code de « risque minimum » dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation. de la nature (UICN). Un discours bien différent pour les baleines franches de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis), dont on estime que seulement quelques centaines de spécimens survivent et pour cette raison, ils sont classés comme étant en danger critique d’extinction. Malgré les mesures de conservation strictes mises en place, trop de spécimens finissent encore par être tués dans les filets de pêche – en particulier les fantômes – ou en raison de l’impact avec les navires.