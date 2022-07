Comment fonctionne le nouveau mode de verrouillage de l’iPhone

Le mode verrouillage est une fonctionnalité destinée à un petit groupe d’utilisateurs, notamment des personnalités gouvernementales, des journalistes et d’autres professionnels sujets aux attaques de pirates.

Hier, Apple a annoncé que les systèmes d’exploitation iOS 16, iPad OS 16 et macOS Ventura incluront une nouvelle fonctionnalité appelée Lockdown. Il s’agit d’un mode de blocage destiné à un petit groupe d’utilisateurs, notamment des personnalités gouvernementales, des journalistes et d’autres professionnels qui sont facilement sujets à des attaques de pirates car ils ont des données précieuses à protéger. En d’autres termes, c’est un ajout utile à quelques-uns, mais utilisable par tous, il est donc bon de comprendre comment cela fonctionne.

Le nouveau mode bloquera la plupart des types de pièces jointes dans l’application Messages, à l’exception des images, et désactivera les aperçus de liens. Les appels FaceTime entrants seront également renvoyés, à moins qu’une demande n’ait été envoyée à cet utilisateur en premier. Enfin, désactivez également les connexions filaires à tout ordinateur ou accessoire. Le mode de verrouillage arrivera sur les appareils Apple d’ici la fin de 2022. Le géant de la technologie a également promis de futures mises à jour pour apporter des améliorations constantes. À cet égard, Apple a déclaré qu’il offrait jusqu’à 2 millions de dollars à quiconque pourrait trouver des défauts et des problèmes dans le mode.

Selon toute vraisemblance, nombreux seront les utilisateurs qui ne recourront pas à cette dernière nouveauté. Beaucoup de gens ne connaîtront même pas son existence. Cependant, l’initiative témoigne de la volonté d’Apple de se consolider comme la meilleure entreprise Big Tech dans le domaine de la protection de la vie privée. Un chemin qui a déjà été emprunté depuis un certain temps : l’année dernière, des entreprises comme Snap et Meta ont déclaré avoir perdu de l’argent en raison d’une mise à jour de l’iPhone qui permettait aux utilisateurs de désactiver la surveillance des applications utilisées.

Une série de mesures visant à renforcer la marque Apple, une entreprise prête à endommager et à s’opposer à des producteurs d’applications bien connus afin de donner un sentiment de protection et de protection à une petite partie de ses utilisateurs. Dans cette guerre menée par des coups marketing et financiers, les seuls qui gagnent vraiment sont les utilisateurs et leurs données personnelles.