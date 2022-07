Trois nouvelles particules découvertes par l’accélérateur le plus puissant du CERN

Il s’agit d’un type de « pentaquark » et d’une paire de « tétraquarks » qui s’ajoutent à la liste croissante de nouveaux hadrons découverts par le Large Hadron Collider (LHC).

Le nouveau pentaquark, représenté par une paire de hadrons standard liés de manière lâche dans une structure semblable à une molécule, est composé d’un quark charmé et d’un antiquark charmé, d’un up, d’un down et d’un quark étrange / CERN.

Le Large Hadron Collider (LHC), le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du CERN à Genève, a observé trois particules jamais vues auparavant : il s’agit d’un nouveau type de « pentaquark » et d’une paire de « tétraquarks », soit trois nouvelles particules subatomiques , appelés hadrons exotiques, qui viennent s’ajouter à la liste grandissante des particules découvertes par le LHC dans le cadre de la collaboration internationale ou Large Hadron Collider beauty (LHCb).

La découverte, qui aidera les physiciens à mieux comprendre comment les quarks – éléments constitutifs de la matière – se lient dans ces formes composites, a été annoncée lors d’un séminaire du CERN le 5 juillet 2022, confirmant l’existence de ces espèces subatomiques jusqu’à présent uniquement prédites par des modèles théoriques. .

Le premier type, le hadron pentaquark exotique, est composé d’un quark charmé et d’un antiquark charmé, d’un quark up et d’un quark down, et d’un quark étrange, et représente le premier pentaquark contenant un quark étrange, déterminé avec une signification statistique de 15 sigma , bien au-delà du 5 sigma nécessaire pour revendiquer l’observation d’une particule en physique des particules.

Les deux nouveaux tétraquarks, illustrés comme des unités de quarks uniques étroitement liées. L’une des particules est composée d’un quark charmé, d’un antiquark étrange, d’un quark up et d’un quark down (à gauche), et l’autre d’un quark charmé, d’un antiquark étrange, d’un antiquark up et d’un quark down (à droite) / CERN.

La deuxième découverte concerne une paire de tétraquarks, qui comprend un nouveau type de tétraquark, observé avec une signification statistique de 6,5 sigma et 8 sigma, respectivement, et représente la première paire de tétraquarks jamais observée. Le premier tétraquark, qui a une double charge électrique, est composé d’un quark charmé, d’un antiquark étrange, d’un quark up et d’un antiquark down, a été découvert avec son homologue neutre, formé par un quark charmé, un antiquark étrange, un antiquark up et un quark down.

« Plus nous effectuons d’analyses, plus nous trouvons de types de hadrons exotiques Le coordinateur de la physique de LHCb, Niels Tuning, a déclaré dans un communiqué. Nous assistons à une période de découverte comme celle des années 1950, quand un « zoo de particules » de hadrons a commencé à être observé, ce qui a finalement conduit au modèle conventionnel des quarks de hadrons dans les années 1960. Nous créons le « zoo de particules 2.0 ».

La découverte de nouveaux types de tétraquarks et de pentaquarks et la mesure de leurs propriétés aideront les physiciens à comprendre leur nature et, en particulier, à comprendre la force forte qui maintient les quarks ensemble au sein d’une particule. Les chercheurs ne savent pas encore si dans les hadrons exotiques, les quarks sont tous étroitement liés ou forment des paires ou des triplets faiblement liés comme dans les molécules. « Seuls le temps et une enquête plus approfondie sur les hadrons exotiques diront si ces particules sont l’une ou l’autre, ou les deux.» ont conclu les érudits.