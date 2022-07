Test de la Nvidia GeForce GTX 1630 : une insulte aux gamers ?

La nouvelle GeForce GTX 1630 de Nvidia est une version réduite de la GTX 1650, c’est le même GPU qui a été lancé en avril 2019. Pour mettre les choses en perspective, nous parlons de silicium de 3 ans qui, pour le moins était assez pathétique à l’époque, perdant souvent face à une Radeon RX 570 de 2 ans plus âgée.

Cette matrice GeForce GTX 200 mm2 portant le nom de code TU117 est de retour, mais cette fois avec 42 % de cœurs en moins (512 cœurs), 42 % d’unités de mappage de texture en moins et deux fois moins de ROP à seulement 16. La fréquence d’horloge du cœur a été augmentée de 7 % à 1 785 MHz, mais nous obtenons un bus mémoire embarrassant de 64 bits avec 4 Go de mémoire GDDR6 pour une bande passante de seulement 96 Go/s, une réduction de 25 % par rapport à l’ancienne GTX 1650.

Sur la base de ces chiffres, la GTX 1630 coûtera environ… 50 $ ? Ce que nous voulons dire, c’est que la GTX 1650 d’origine représentait une valeur médiocre à 150 $ au lancement il y a trois ans, et la Radeon RX 6400 d’AMD récemment publiée est en quelque sorte nulle à 160 $, donc à coup sûr quelque chose d’aussi faible que la GTX 1630 aura un prix bien inférieur 100 $ en 2022.

Eh bien, apparemment non. La rumeur veut que ce modèle coûtera au moins 150 $, et de nombreux modèles coûteraient entre 170 $ et 200 $. En fait, EVGA propose actuellement son modèle à double ventilateur SC Gaming pour 200 $, ce qui est une folie totale.

Nous avons en quelque sorte compris la tarification absurde des mauvais produits comme la Radeon RX 6500 XT au plus fort du boom minier, mais maintenant que le boom est terminé et que les ventes de cartes graphiques ont ralenti, nous ne comprenons pas à quoi joue Nvidia. ici.

Quoi qu’il en soit, nous parlerons plus en détail des prix bientôt, pour l’instant passons en revue les spécifications du système de test. Nous utilisons notre système de test GPU Ryzen 9 5950X – et oui, nous savons que personne ne va coupler une carte graphique économique avec ce CPU – mais le but est de tester les performances du GPU et donc d’éviter d’introduire un goulot d’étranglement CPU ce qui fausserait les données.

Pour nos tests d’entrée de gamme, nous utilisons généralement des paramètres de qualité moyenne ou des paramètres qui ont du sens pour un titre donné. Nous avons testé des jeux en 1080p et 1440p, mais dans ce cas, nous nous concentrerons davantage sur les résultats 1080p les plus pertinents.

Repères

En commençant par Assassin’s Creed Valhalla en utilisant le préréglage de qualité moyenne, nous voyons que la GTX 1630 était bonne pour seulement 32 ips en moyenne, c’est un résultat vraiment misérable.

À titre de comparaison, l’ancienne GTX 1050 Ti était 22 % plus rapide et le RX 6400 presque inutile d’AMD était 53 % plus rapide avec PCIe 3.0, ou ~ 70 % plus rapide dans un système PCIe 4.0, un résultat vraiment embarrassant pour Nvidia.

Shadow of the Tomb Raider est sorti en 2018, il est donc plus ancien que même le silicium TU117 sur lequel la GTX 1630 est basée, nous testons donc ce titre en utilisant le préréglage de la plus haute qualité. L’ancienne GTX 1650 était bonne pour 47 ips tandis que la RX 6400 gérait 53 ips en utilisant PCIe 4.0, la GTX 1630 était bonne pour seulement 30 ips. Un résultat misérable pour ce nouveau GPU.

Watch Dogs: Legion a été ramené à moyen, mais même ici, la GTX 1630 n’était bonne que pour 35 ips en moyenne, ce qui rend l’ancienne GTX 1050 Ti presque 10 % plus rapide, tandis que la RX 6400 utilisant PCIe 3.0 était 51 % plus rapide, et nous ne saurions trop insister sur le fait que l’offre d’AMD est sans intérêt à 160 $. Alors qu’est-ce que cela dit sur le 1630?

Rainbow Six Siege est le seul jeu auquel nous avons pu jouer à plus de 60 ips et nous le faisons avec le préréglage de qualité ultra. Les performances étaient en fait comparables à celles du RX 6400, même si la GTX 1050 Ti était toujours 18 % plus rapide.

Les fans de F1 2021 peuvent s’attendre à des performances inférieures à 60 ips en utilisant le préréglage de qualité « élevée ». Ici, la GTX 1630 était presque 10 % plus lente que la RX 6400 avec PCIe 3.0 et plus de 30 % plus lente que le GPU Radeon à petit budget avec PCIe 4.0. Il convient également de noter que la GTX 1050 Ti était à nouveau beaucoup plus rapide, offrant cette fois des performances 24 % supérieures.

Horizon Zero Dawn est plutôt gourmand en mémoire et, par conséquent, la GTX 1630 tombe d’une falaise, ou plutôt d’une fourmilière, car elle n’a jamais eu beaucoup à tomber pour commencer. Étonnamment, la GTX 1050 Ti était 31 % plus rapide tandis que la RX 6400 utilisant PCIe 3.0 était 66 % plus rapide.

Les performances de Far Cry 6 étaient faibles comme on pouvait s’y attendre, même si elles correspondaient au moins à la GTX 1050 Ti et cela signifiait que le RX 6400 était au moins 38% plus rapide, ou 81% plus rapide lors de l’utilisation de PCIe 4.0.

Fait intéressant, la GTX 1630 a en fait bien fonctionné dans Doom Eternal, crachant environ 57 ips en moyenne. Un résultat encore faible dans l’ensemble, mais décent par rapport à la concurrence Radeon, qui est très faible. La GTX 1630 était en deçà de la GTX 1050 Ti et était plus lente que l’ancienne technologie qu’est la Radeon RX 570.

Passant à Resident Evil Village, nous avons testé en utilisant le préréglage de qualité « équilibré » qui est une option de type moyen. La GTX 1630 était capable de seulement 32 ips en moyenne, ce qui rend la GTX 1050 Ti 22 % plus rapide, tandis que la RX 6400 était 88 % plus rapide avec PCIe 3.0.

Les choses ne pouvaient pas s’améliorer dans Death Stranding, où la GTX 1050 Ti était 20 % plus rapide que la GTX 1630, tandis que la RX 6400 était 75 % plus rapide. Des résultats plus vraiment épouvantables pour la nouvelle carte graphique d’entrée de gamme de Nvidia, mais pas vraiment nouvelle.

Comme nous nous y attendions, la GTX 1630 est horrible lors du test de Hitman 3 car elle ne gère que 27 ips en moyenne avec les paramètres de qualité moyenne, ce qui rend la GTX 1050 Ti 52 % plus rapide et la GTX 1650 111 % plus rapide.

Enfin, nous avons Cyberpunk 2077 et cette fois la GTX 1630 est capable d’égaler la 1050 Ti, mais avec seulement 22 ips en moyenne à 1080p en utilisant les paramètres de qualité moyenne, elle était complètement injouable.

Consommation d’énergie

La GeForce GTX 1630, comme la 1650, est une carte graphique de 75 W, ce qui indique qu’elle peut se passer d’une alimentation externe et simplement tirer ce dont elle a besoin du slot PCIe x16. Cependant, pour des raisons inconnues, Gainward a collé un connecteur d’alimentation PCIe à 6 broches sur son modèle « Ghost », ce qui indique qu’une alimentation externe est obligatoire pour une utilisation avec ce modèle.

Fondamentalement, aucune GTX 1630 ne devrait avoir d’alimentation externe, bien que, comme la GTX 1650, il est possible que les modèles à emplacement PCIe uniquement soient encore plus lents, bien que la 1630 soit sûrement assez lente. Quoi qu’il en soit, la GTX 1630 n’utilise qu’un peu moins d’énergie que la GTX 1050 Ti, ce qui indique que les performances par watt sont en quelque sorte pires.

Moyenne de 12 matchs

Passant aux données moyennes de 12 jeux, nous voyons à quel point la GTX 1630 est inadéquate pour les jeux, offrant 37 ips en moyenne, ce qui indique que la GTX 1050 Ti est généralement 16 % plus rapide et la RX 6400 presque 40 % plus rapide avec PCIe 3.0, ou un peu plus de 60 % plus rapide avec PCIe 4.0. La GTX 1650 est également généralement 65 % plus rapide et l’ancienne RX 570 presque 80 % plus rapide.

Coût par image

Compte tenu des données que nous venons de voir, le coût par image semble un peu inutile car il ne faut évidemment pas acheter la GeForce GTX 1630, mais jetons un coup d’œil quand même et discutons rapidement. Il est rare qu’un nouveau GPU d’entrée de gamme obtienne de si mauvais résultats, mais le 1630 est quelque chose d’assez spécial – et évidemment pas dans le bon sens.

Si ce nouveau GPU devient disponible pour 150 $, ce sera un désastre, représentant la pire valeur que nous ayons vue depuis longtemps. Ce prix le voit coûter un peu plus de 4 $ par image, une prime de 18% par rapport à la GTX 1650 déjà inutile et de 22% par rapport au RX 6400 utilisant PCIe 3.0, ou 43% plus cher que la configuration PCIe 4.0.

À l’heure actuelle, nous recommandons aux joueurs de dépenser au moins 330 $ sur la Radeon RX 6600. Oui, c’est un peu plus du double du prix, mais c’est en fait un GPU utilisable qui offre une excellente expérience de jeu avec près de 4 fois les performances de la GTX 1630. Ce qui est effrayant, c’est le fait que certains modèles GTX 1630 pourraient se vendre jusqu’à 200 $, ce qui entraînerait un coût par image de 5,40 $, une prime de plus de 90 % par rapport au RX 6400 utilisant PCIe 4.0.

Déterminer combien la GTX 1630 doit coûter pour correspondre au RX 6400 déjà décevant utilisant PCIe 4.0, la réponse à cela est de 105 $. Ensuite, pour correspondre au RX 6600, il ne peut pas coûter plus de 87 $. Mais étant donné que vous auriez besoin de jouer à la plupart des jeux en utilisant des paramètres de faible qualité, la GTX 1630 doit être encore moins chère, pas plus de 70 $ nous semble raisonnable.

Ce que nous avons appris

La GeForce GTX 1630 est un embarras total si elle est commercialisée comme une carte graphique de jeu. Nous ne voyons pas une seule fonctionnalité d’échange à proprement parler, et à moins qu’elle ne soit mise en vente pour moins de 100 $, elle devrait être complétée ignorée ou utilisée de manière créative pour certains mèmes Nvidia.

Si vous recherchez une carte graphique à moins de 200 $, vous feriez mieux de vous tourner vers le marché de l’occasion pour le moment. En consultant eBay, vous trouverez des cartes GTX 1650 Super se vendant régulièrement pour environ 150 $. C’est aussi bon marché que nous imaginons que la GTX 1630 sera disponible et la 1650 Super offre environ 125 % de performances en plus.

Ceux qui ne veulent pas acheter d’occasion feraient mieux de creuser profondément et de débourser de l’argent pour la Radeon RX 6600, qui, comme nous venons de le montrer, est bien plus économique malgré son coût d’un peu plus de 300 $.

Enfin, si vous devez acheter du neuf et que vous voulez dépenser moins de 200 $, procurez-vous la Radeon RX 6400. C’est un produit nettement meilleur malgré sa nature merdique en soi. Nvidia a fait ce qui semblait impossible avec la GTX 1630, rendant l’horrible produit Radeon assez beau en comparaison.

On attend avec impatience la version DDR4 de la GTX 1630 qui sortira sans doute tranquillement dans quelques mois. Jusque-là, c’est le pire GPU que nous ayons examiné depuis un certain temps.