Le venin d’araignée pourrait prévenir les lésions cardiaques après une crise cardiaque: test humain de 2023

Des scientifiques australiens ont montré que le venin d’araignée de la toile en entonnoir de Darling Downs pouvait sauver la vie de patients victimes d’une crise cardiaque.

Crédit : Université du Queensland

Une molécule présente dans la toxine d’une araignée australienne très toxique pourrait sauver la vie de personnes touchées par une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral. Ce composé, appelé Hi1a, s’il est appliqué rapidement après une crise cardiaque ou un AVC ischémique, pourrait en fait empêcher la mort permanente des cellules, évitant les dommages les plus graves – comme l’insuffisance cardiaque – et les décès associés à ces maladies cardio-cérébrovasculaires répandues. Pour l’instant la molécule n’a montré son efficacité que dans des modèles précliniques, à savoir des cellules éprouvettes et des modèles animaux, cependant grâce à un financement conséquent de 23 millions de dollars obtenu de la startup Infensa Bioscience, les premiers essais cliniques de Phase 1. Si cette capacité est confirmée chez l’homme, un nombre énorme de vies pourraient être sauvées chaque année (les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans les pays industrialisés).

La découverte du composé s’est produite par hasard par les professeurs Glenn King et Nathan Palpant de l’Université du Queensland (Australie). En analysant la molécule PcTx1 présente dans un venin de tarentule pour un traitement potentiel d’AVC, ils ont réalisé qu’une molécule apparentée qui ressemblait à un double PcTx1 était présente dans le venin d’araignées australiennes à toile entonnoir (famille des Atracidae). La molécule appelée Hi1a s’est avérée beaucoup plus efficace que l’autre pour prévenir la mort neuronale dans les tests précliniques, ainsi, après les améliorations appropriées, le médicament candidat IB001 est né, qui pourrait à l’avenir aider au traitement des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Mais comment ça marche exactement ?

Lorsqu’une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral survient, les cellules cardiaques et les neurones meurent et ne peuvent pas être remplacés. cela se produit non seulement en raison d’un manque d’oxygène et de nourriture dû au blocage du flux sanguin, mais aussi parce que notre corps active un signal – via un canal ionique sensible à l’acide (ASIC1a) – qui provoque la mort cellulaire. Les scientifiques ne connaissent pas les raisons biologiques de ce mécanisme lors d’événements cardiovasculaires, mais ils savent qu’en le bloquant, il est possible de prévenir les dommages permanents causés par les maladies. C’est exactement ce que fait le candidat-médicament IB001, développé en collaboration avec le professeur Peter Macdonald du Victor Chang Cardiac Research Institute et le professeur Rob Widdop de l’Université Monash. Bloque l’activation du signal, empêchant la mort des cellules cardiaques et des neurones. Plus précisément, le candidat-médicament est basé sur le venin de l’araignée en entonnoir de Darling Downs ou K’gari (Hadronyche infensa) vivant sur l’île Fraser. Les aborigènes Butchulla l’appellent Mudjar Nhiling Guran, ou « araignée aux longues dents ». Le nom de la startup Infensa Bioscience est un hommage au nom scientifique de cette araignée.

Les résultats prometteurs des investigations précliniques sur le venin d’araignée ont été rapportés l’année dernière dans l’étude « Therapeutic Inhibition of Acid-Sensing Ion Channel 1a Recovers Heart Function After Ischemia – Reperfusion Injury » publiée dans la revue scientifique faisant autorité Circulation. Désormais, grâce à des financements conséquents, on espère le tester sur l’homme le plus tôt possible pour démontrer son efficacité. « Il s’agit d’une technologie révolutionnaire qui pourrait avoir un impact mondial et qui est développée et financée ici même en Australie », a déclaré le professeur Mark Smythe dans un communiqué de presse. « Cela fait un moment depuis une telle innovation dans ce domaine la dernière fois et nous avons hâte de voir comment ce programme de travail passionnant peut soutenir les personnes souffrant de maladies cardiaques », a déclaré le Dr Dean Moss, PDG d’UniQuest, une société associée à la Université du Queensland et lié au financement. Les scientifiques commenceront à tester le médicament contre les infarctus du myocarde (le cœur est plus accessible que le cerveau), mais impliqueront également des victimes d’AVC à l’avenir. Ils visent également à fabriquer des médicaments pour prolonger la durée de vie des cœurs donnés pour la transplantation.