Installer Fortnite sur Android : ces trois méthodes fonctionnent toujours

Depuis que Fortnite a disparu du PlayStore, vous ne pouvez jouer au jeu que sur votre smartphone Android de manière détournée. Si vous souhaitez qu’il s’exécute directement sur votre smartphone, vous pouvez le télécharger directement depuis Epic et l’installer sans le PlayStore. Sinon, vous pouvez également y jouer via les services de cloud gaming GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming :

Téléchargez et installez Fortnite depuis Epic

Si vous ne disposez pas d’une connexion Internet rapide ou si vous souhaitez un décalage d’entrée le plus faible possible, vous devez installer le jeu sur votre smartphone. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Allez sur fortnite.com/android sur votre téléphone Android Cliquez sur « Jouer instantanément » en haut à droite et sélectionnez Télécharger Maintenant, votre smartphone peut vous avertir que le fichier pourrait être malveillant. Cliquez sur « Télécharger quand même ».

Si vous êtes sur la bonne URL ou avez utilisé notre lien, vous n’avez pas à vous inquiéter. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier qui installe l’application. Ouvrez-le et cliquez sur « installer » dans Fortnite.

Si cela a fonctionné, vous pouvez maintenant démarrer et jouer à Fortnite via l’application Epic. Avant de le faire, cependant, vous devez vérifier que votre smartphone prend également en charge le jeu. Vous pouvez voir ce qu’il doit être capable de faire dans la configuration système requise. Si votre téléphone mobile ne répond pas à ces exigences, vous ne pourrez même pas installer le jeu.

Vous pouvez également installer Fortnite sur votre téléphone mobile en quelques étapes sans PlayStore.

Jouez à Fortnite avec Geforce Now

Dans ce cas, vous pouvez toujours jouer à Fortnite sur votre smartphone via un service de cloud gaming. Cependant, cela nécessite une connexion Internet solide, c’est pourquoi vous ne devez le faire que dans le WLAN. Sinon, vos données mobiles seront épuisées en un rien de temps.

Accédez au PlayStore et téléchargez l’application « Nvidia Geforce Now » Ouvrez l’application et connectez-vous ou créez un nouveau compte

Avec GeForce Now, vous avez le choix entre trois abonnements différents, un abonnement gratuit, un à 9,99 euros par mois et un à 19,99 euros par mois. Vous pouvez jouer à Fortnite avec les trois. Avec l’abonnement gratuit, cependant, la durée de votre session est limitée à une heure.

Avec Geforce Now, vous n’utilisez pas le matériel de votre smartphone.

Avec les abonnements payants, vous pouvez jouer plus longtemps à la fois et avec une meilleure qualité. Nous avons déjà essayé le plus cher des abonnements et vous le présentons dans notre test RTX 3080 :

Comment jouer à Fortnite avec Xbox Cloud Gaming ?

Xbox Cloud Gaming est également un service de jeu en nuage. Avec cela, c’est encore plus facile qu’avec Geforce Now, car vous n’avez pas besoin de télécharger une application externe supplémentaire. Si vous souhaitez jouer à Fortnite sur votre smartphone en utilisant le service Microsoft, procédez comme suit :

Allez sur fortnite.com/android Cliquez sur « Jouer instantanément » en haut à droite et sélectionnez Xbox Cloud Gaming Connectez-vous sur la page suivante si vous ne l’avez pas déjà fait. Appuyez sur PLAY »

Fortnite démarre et vous pouvez commencer à jouer. Encore une fois, vous devriez avoir la connexion Internet la plus rapide possible. Selon Microsoft, cela devrait être d’au moins 10 Mbit/s pour les smartphones.

C’est encore plus facile avec Xbox Cloud Gaming.

Cependant, il existe d’autres fournisseurs de jeux en nuage et vous pouvez jouer à de nombreux jeux différents avec eux. Nous avons effectué un mini-examen de certains des services de jeux en nuage pour vous donner un aperçu des différents services :