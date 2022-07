Voulez-vous un Mjölnir ? Eh bien, réservez ces éditions de God of War Ragnarok

L’attente est terminée et nous connaissons enfin la date de sortie officielle de God of War Ragnarok. Ce sera le 9 novembre prochain que nous pourrons enfin nous lancer dans la nouvelle aventure de Kratos et Atreus, étant la première fois qu’ils arrivent sur PlayStation 5 au lancement. Cependant, la meilleure de l’actualité est liée à son édition collector.

Ressentez la puissance du tonnerre

Il y aura deux versions spéciales de God of War, l’édition collector classique avec laquelle vous pouvez obtenir un article en édition limitée, et l’édition Jötnar, cette dernière étant la plus spéciale car elle comprend absolument tout. L’article en édition limitée ne sera ni plus ni moins qu’un Mjölnir, le célèbre marteau de Thor qui posera de sérieux problèmes à Kratos cette fois. C’est une réplique grandeur nature de 16 pouces qui a l’air plutôt bien, alors faites-lui de la place sur l’étagère de votre édition collector car elle doit être exposée.

Que comprend l’édition collector ?

Voici tous les éléments physiques inclus dans la boîte :

Code de jeu God of War Ragnarök pour PlayStation 4 et PlayStation 5 (oui, disque non inclus)

Boîtier Steelbook (sans disque de jeu) avec motifs ours et loup.

Figurines de 5 cm des jumeaux Vanir : L’édition collector de God of War (2018) comprenait les jouets en bois des frères huldra d’Atreus, donc cette édition collector de God of War Ragnarök complète le contenu avec des figurines des jumeaux Vanir.

Jeu de dés nain : jeu de dés en bois dans un sac avec un symbole Yggdrasil à l’extérieur.

Réplique Mjölnir 16″ : Réplique très détaillée de l’arme de Thor dans God of War Ragnarök.

Et voici les éléments numériques qui sont inclus :

Armure de Kratos de la vallée sombre

Vêtement d’Atreus of the Dark Valley (objet cosmétique)

Poignées d’épée de Dark Valley pour les Lames du Chaos

Poignée de hache Dark Valley pour la hache Léviathan

Bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Mini-livre d’art numérique Dark Horse

ensemble d’avatars

Thème pour PlayStation 4

Que comprend l’édition Jötnar ?

Il s’agit de l’édition la plus complète que vous puissiez trouver, car en plus de tout ce qui est inclus dans l’édition collector, d’autres éléments ont été ajoutés pour la rendre encore plus exclusive :

Code de jeu God of War Ragnarök pour PlayStation 4 et PlayStation 5 (oui, disque non inclus)

Disque vinyle 7 pouces avec musique de Bear McCreary.

L’ensemble d’épingles faucon, ours et loup. Ils représentent respectivement Faye, Kratos et Atreus.

L’anneau légendaire de Draupnir. Dans la mythologie nordique, l’anneau légendaire de Draupnir est conservé dans un sac en tissu rouge.

Le jeu de dés de Brok. Cet ensemble de dés est livré avec une finition argentée métallique et une bordure bleue. Le sac à dés porte la marque Huldra Brothers.

Carte en tissu Yggdrasil. Cette carte en tissu montre chacun des Neuf Royaumes dans les branches et les racines d’Yggdrasil.

Une boîte Steelbook (pas de disque de jeu).

Figurines des jumeaux Vanir de 5 cm.

Réplique 16 pouces de Mjölnir.

Les éléments numériques inclus sont les suivants :

Armure de Kratos de la vallée sombre.

Vêtement d’Atreus of the Dark Valley (objet cosmétique).

Poignées d’épée Dark Valley pour les Lames du Chaos.

Poignée de hache Dark Valley pour la hache Léviathan.

Bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök.

Mini-livre d’art numérique Dark Horse.

Ensemble d’avatars.

Thème pour PlayStation 4.

Les deux versions seront pré-commandables à partir du 15 juillet, vous devrez donc encore patienter quelques jours avant de pouvoir en mettre une à votre nom. Malheureusement, le prix final des éditions est inconnu, nous devrons donc attendre de savoir exactement combien de jours de vacances vous devrez annuler pour obtenir ce merveilleux marteau de puissance.