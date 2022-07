La NASA a perdu le contact avec la sonde CAPSTONE : parce que c’est un problème pour le retour sur la Lune

La sonde CAPSTONE de la NASA ne communique plus avec le Deep Space Network. La perte de contact est un obstacle aux prochaines missions lunaires.

Illustration de la sonde. Crédit : NASA / Daniel Rutter

La NASA a perdu le contact avec la sonde CAPSTONE, lancée dans l’espace le 28 juin dernier pour une importante mission autour de la Lune. Le satellite, un petit CubeSat pesant à peine 25 kilogrammes, ne communique plus avec le Deep Space Network (DSN), un réseau de radiotélescopes dispersés dans le monde qui permet de surveiller et de soutenir les missions spatiales. L’agence aérospatiale américaine tente actuellement de rétablir la liaison, soudainement perdue après une première liaison (complète) avec la gare de Madrid et une partielle avec celle de Goldstone, en Californie. CAPSTONE venait de quitter l’orbite terrestre pour se diriger vers sa destination finale sur l’orbite lunaire.

Grâce aux informations recueillies lors des dernières étapes, les ingénieurs disposent de « bonnes données de trajectoire pour l’engin spatial », écrit la Nasa dans un communiqué, et l’engin dispose de suffisamment de carburant « pour retarder de plusieurs jours la manœuvre de correction initiale de l’après-guerre ». trajectoire de séparation « . En d’autres termes, tout n’est pas perdu ; les scientifiques ont encore le temps d’essayer de comprendre ce qui s’est passé et surtout d’essayer de rétablir les contacts. On sait que le 4 juillet, lorsqu’il a quitté l’orbite terrestre, le vaisseau spatial « a déployé avec succès les panneaux solaires, s’est stabilisé et a commencé à charger la batterie embarquée ».

Mais quelle est la mission importante de CAPSTONE ? Son nom est l’acronyme de Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment et a pour objectif ambitieux d’explorer l’orbite sur laquelle sera construite la passerelle lunaire, la station spatiale qui sera construite dans les années à venir en orbite autour du satellite della Terra (avec une importante contribution italienne). Ce sera une sorte de version lunaire de la Station spatiale internationale (ISS), qui permettra non seulement d’étudier la Lune depuis l’espace, mais sera également un hub de transfert crucial avec la surface lunaire, où un avant-poste humain sera construit. Ces projets seront à leur tour les bases pour atteindre l’objectif actuel et le plus ambitieux de l’exploration humaine : la conquête de Mars.

L’orbite dans laquelle CAPSTONE devrait entrer est une soi-disant « orbite de halo quasi rectiligne » ou NRHO, une orbite particulière qui devrait permettre une certaine stabilité à la station Lunar Gateway sans avoir à ajuster constamment sa trajectoire (avec d’énormes dépenses de carburant) . C’est pourquoi la mission du petit CubeSat est si précieuse. Les scientifiques de la NASA sont convaincus qu’ils le récupéreront. CAPSTONE devrait rejoindre le NHRO le 13 novembre de cette année.