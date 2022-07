Pourquoi les gens mangent-ils du pop-corn au cinéma ?

Plus d’un siècle de tradition

Si vous vous êtes déjà demandé quand vous mangez une de ces portions de pop-corn au cinéma quelle est son origine, alors vous devez aller la chercher aux États-Unis, berceau du septième art et lieu où les premières mesures ont été adoptées transformer tout ce qui entoure le cinéma en un business rentable, tant pour ceux qui font les films que pour ceux qui les projettent dans leurs salles commerciales. Mais savez-vous d’où vient cette tradition ?

Tout d’abord, nous devons nous rappeler que les États-Unis sont l’un des plus grands producteurs de maïs au monde et qu’ils disposent donc de suffisamment de matière première pour fabriquer du pop-corn pouvant être consommé dans les salles de cinéma. Le problème est venu dans les premières années, lorsque les salles étaient habillées de lieux élégants et de participants distingués, donc y manger, assis, était pratiquement banal. Donc c’était interdit.

Mais le phénomène a commencé à exploser dans la rue, avec des étals de rue qui étaient accrochés aux entrées des salles pour vendre aux spectateurs leurs portions avant le début des films, si petit à petit cet arôme incomparable, et son prix abordable, ils ont fait le reste : le pop-corn est devenu la principale collation à manger tout en profitant d’un bon film.

Et l’affaire est venue

Maintenant, est-ce qu’un stand de rue va prendre l’argent que la même salle où le film est projeté pourrait obtenir ? Ce fut le moment où tout a changé et les exposants ont compris qu’une bonne partie de la collection n’était pas tant dans la vente du billet lui-même, mais dans tout ce qui entoure l’attirail typique d’aller au cinéma. C’est-à-dire la vente de pop-corn et de boissons gazeuses, qui représentent une dépense quasiment identique à celle d’aller voir le film.

De plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, le rationnement de certains aliments n’affectant pas le maïs, les théâtres ont continué à offrir leur pop-corn, qui a été consommé avec délectation par les citoyens venus au théâtre pour oublier les horreurs du conflit, ce qui a aidé renforcer encore cette coutume qui, au fil des ans, a fini par faire le saut vers d’autres pays du monde. Parmi eux, le nôtre.

Au fait, savez-vous pourquoi il existe trois tailles de portions de pop-corn parmi lesquelles choisir ? Au départ, seuls deux étaient proposés, le petit et le grand. Les cinémas, qui voulaient vendre le plus cher, se sont rendus compte que presque tout le monde choisissait la portion la moins chère, alors pour nous tromper ils ont ajouté une troisième catégorie entre les deux, la portion moyenne, avec un prix plus proche de la grande portion que de la petite, dans un tel une façon dont la perception du client a changé (c’est ce qu’on appelle «l’effet leurre») et ce qui semblait cher à l’origine a commencé à être considéré comme quelque chose de moins cher, de sorte que les ventes se sont multipliées.