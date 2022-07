Non, TikTok ne publie pas les brouillons de vidéos des utilisateurs

C’est une fausse nouvelle. Non seulement il n’y a pas de statut officiel, mais la plateforme ne peut pas non plus prendre d’initiative sur le contenu privé des utilisateurs, comme les brouillons, pour des raisons de confidentialité.

Un certain alarmisme se répand parmi les utilisateurs de TikTok. La raison en est la diffusion de nouvelles selon lesquelles, à partir du 1er août 2022, le célèbre réseau social chinois publiera toutes les vidéos en brouillon. Beaucoup se sont ensuite précipités vers la section appropriée pour supprimer tous les brouillons enregistrés et éviter de futures gaffes publiques. Il existe également de nombreux tiktoks sur le sujet, souvent ironiques, qui contribuent pourtant à semer la panique générale.

Heureusement, ce sont de fausses nouvelles. Non seulement il n’y a pas d’autorité, étant donné que la société derrière TikTok, ByteDance, n’a jamais fait une telle déclaration, et la plateforme ne peut pas non plus prendre d’initiative sur le contenu privé des utilisateurs, comme les brouillons, pour des raisons de confidentialité.

Une peur non motivée, donc, qui a débuté il y a quelques jours, lorsque certaines vidéos ont été publiées sur TikTok avec la phrase en anglais traduite ici : « Imaginez que TikTok ait un problème technique et que tous les brouillons soient publiés ». Une sorte de « et si » – et si? – blague qui a pourtant alarmé la plupart des tiktokers.

Ce n’est pas la première fois que la section brouillon de TikTok est sous le feu des projecteurs en raison de rapports non fondés. Il y a environ quatre mois, il y avait une rumeur selon laquelle la plateforme supprimerait bientôt toutes les vidéos enregistrées dans les brouillons par l’utilisateur. Comme on peut le comprendre, rien de tout cela ne s’est jamais produit.

Passant aux faits réels, les dernières tendances sur TikTok voient la gentillesse et la sympathie comme protagonistes. D’une part, la Flower Summer Cup, un défi dans lequel vous devez offrir des fleurs à des inconnus ; d’autre part, il y a les premiers didacticiels vidéo de bold parlé, une réponse ironique à la cursive parlée, un phénomène qui a explosé grâce aux clips d’Elisa Esposito, qui a même conquis Alexa, l’appareil Amazon.