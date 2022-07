Cristaux invisibles découverts dans la poussière du météoroïde de Tcheliabinsk qui a explosé au-dessus de la Russie

Une équipe de recherche a découvert des cristaux inédits dans la poussière libérée par le météoroïde de Tcheliabinsk qui a explosé au-dessus de la Russie en 2013.

1 crédit

Des cristaux jamais vus auparavant ont été découverts dans la poussière libérée par le météoroïde de Tcheliabinsk, la « roche spatiale » qui a explosé dans le ciel de la Russie en 2013. À 09h13 heure locale le 15 février, le ciel s’est soudainement illuminé à cause de l’impact. avec l’atmosphère terrestre; l’explosion de l’objet, d’un peu moins de 20 mètres de long et d’une masse d’environ 10 000 tonnes, s’est produite à plus de 23 kilomètres d’altitude et a libéré une énergie des dizaines de fois supérieure à celle provoquée par la bombe atomique d’Hiroshima. L’événement a généré une onde de choc très violente qui a fait 1 200 blessés et des dégâts sur un très vaste territoire. Heureusement, la destruction aérienne du météoroïde a évité l’impact avec le sol, qui aurait eu des conséquences nettement plus dramatiques. Au cours de ce processus d’ablation, des poussières ont été générées que les scientifiques ont pu collecter grâce à des circonstances favorables. C’est précisément en elle que les cristaux jamais vus auparavant ont été identifiés.

Les nouveaux cristaux à base de carbone ont été découverts par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques russes de l’Université d’État de Tcheliabinsk et de l’Université nationale des sciences et technologies « MISIS » de Moscou, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la TU Darmstadt (Allemagne), de l’Université d’Almetyevsk State Petroleum Institute et SSAI, GSFC et NASA (États-Unis). Les scientifiques, coordonnés par le professeur Sergey Taskaev, chercheur au département de physique de l’université russe, comme indiqué, ont réussi à collecter la poussière du météoroïde de Tcheliabinsk grâce à des conditions chanceuses. Le nuage de poussière dégagé par l’ablation des corps célestes, en effet, est normalement emporté par le vent ou en tout cas se disperse dans l’eau ou est contaminé par l’environnement ; dans ce cas, en raison de l’intensité de l’événement, le superbolide le plus puissant du 21ème siècle, la poussière est restée en suspension dans l’air pendant quatre jours et une partie en a été collectée et déposée au sol à travers la neige.

Les chercheurs ont analysé les échantillons collectés au microscope optique et électronique, découvrant des cristaux de carbone mais vus auparavant. Les microcristaux, de taille variable (au micromètre près), sont apparus sous deux formes principales : en forme de coquille et hexagonale arrondie, comme l’explique LiveScience. L’analyse aux rayons X a révélé qu’il s’agissait de cristaux de graphite (atomes de carbone superposés) organisés en nanoclusters. Selon les scientifiques, le buckminsterfullerène (C60) et le polyhexacyclooctadécane (C18H12) font partie des principaux candidats. Le mécanisme de formation de ces cristaux particuliers n’est pas connu, mais on pense que ce sont les conditions exceptionnelles d’ablation (à des températures et des pressions extrêmes) qui les ont générés. Les détails de la recherche « Exotic carbon microcrystals in meteoritic dust of the Chelyabinsk superbolide: experimental investigations and theory scenarios of their formation » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée The European Physical Journal Plus.