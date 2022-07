Gigabyte lance un hybride moniteur de jeu/TV de 54,6 pouces avec système d’exploitation Android, 4K, 120 Hz, etc.

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Gigabyte a annoncé le lancement de son moniteur 4K de 54,6 pouces qui a été dévoilé plus tôt cette année. Le S55U est le dernier écran à essayer de combiner les meilleurs éléments d’un moniteur de jeu avec un téléviseur intelligent, offrant des taux de rafraîchissement élevés, FreeSync Premium et des applications intégrées alimentées par Android telles que YouTube et Netflix.

Nous avons vu le S55U pour la première fois en mai. Le moniteur suit les traces de produits similaires qui mélangent des fonctionnalités de jeu et de divertissement à domicile. Dans ce cas, le panneau VA de 54,6 pouces offre une résolution 4K, une couverture de la gamme de couleurs 96 % DCI-P3/140 % sRGB, 1 500 nits de luminosité maximale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un rapport de contraste de 5 000:1 et un GTG de 2 ms. temps de réponse (minimal). Il est également livré avec FreeSync Premium, qui va dans le sens de la désignation par Gigabyte du S55U en tant que moniteur de jeu, malgré l’absence d’une entrée DisplayPort.

Côté divertissement à domicile, le moniteur dispose du système d’exploitation Android, d’un bouton Google Assistant dédié sur la télécommande et de raccourcis pour les applications YouTube, Google Play, Netflix et Amazon Prime. Il existe également une prise en charge de divers formats HDR, notamment HDR 10+, HLG et Dolby Vision, et vous obtenez deux haut-parleurs 10 W avec prise en charge Dolby Atomos/DTS HD.

En termes de connectivité, il y a deux ports HDMI 2.1 compatibles avec la console, deux HDMI 2.0, un port USB 3.2 Gen 1 en aval, un port USB 3.2 Gen 1 en amont, un USB 2.0, un Ethernet, une prise pour écouteurs, une sortie fibre optique, sans fil 802.11ac et Bluetooth.

Les hybrides moniteur/TV grand format deviennent de plus en plus populaires, en particulier avec l’un de nos favoris, le LG C1 OLED de 48 pouces, maintenant à moins de 800 $ sur Amazon. Gigabyte n’a toujours pas révélé le prix du plus grand S55U non OLED, il sera donc intéressant de voir comment les deux se comparent, d’autant plus que plusieurs autres produits de la société figurent sur notre liste des meilleurs moniteurs de 2022.