Ces virus peuvent altérer l’odeur de la peau et la rendre plus attrayante pour les moustiques

Cela a été découvert par une équipe de recherche internationale qui a identifié des niveaux anormalement élevés d’une substance (acétophénone) en réponse à une infection causée par les virus de la Dengue et du Zika.

Les moustiques ne piquent pas au hasard mais sont attirés par divers signaux sensoriels, comme la température corporelle et le dioxyde de carbone émis par notre respiration. En plus de ces facteurs, des odeurs spécifiques jouent également un rôle, ce qui peut influencer leur comportement. Une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans la revue confirme ce constat Cellule par une équipe de recherche internationale, qui montre comment une certaine substance organique, appelée acétophénone, rend la piqûre plus probable.

L’acétophénone, qui se trouve normalement dans de nombreux fruits, tels que les pommes, les abricots et les bananes, et dans certains fromages, est également sécrétée par certaines bactéries présentes sur la peau, bien que la production de ce composé soit généralement contrôlée par l’action de notre cellules. Cependant, suite à certaines infections virales, les chercheurs ont identifié des taux anormalement élevés de cette substance, ce qui pourrait rendre les personnes infectées par certains pathogènes plus sensibles aux piqûres, augmentant la probabilité que les moustiques eux-mêmes soient des vecteurs du virus, donc qu’ils puissent transmettre le pathogène à les autres gens.

Les virus de la dengue et du Zika, en particulier, deux flavivirus responsables de deux maladies dangereuses chez l’homme, se sont avérés augmenter la libération d’acétophénone, rendant les personnes infectées plus attrayantes pour les moustiques.

Pour mieux comprendre ce mécanisme, l’équipe a mené quelques expériences sur des souris de laboratoire infectées par les virus Dengue et Zika, notant que lorsque l’odeur des animaux était canalisée vers les moustiques, elles choisissaient de voler en direction des moustiques infectés. souris que lorsque le test a été répété en présence de souris non infectées. « Nous avons exclu le dioxyde de carbone comme raison pour laquelle les moustiques étaient attirés par les souris infectées, car si les souris infectées par Zika émettaient moins de dioxyde de carbone que les souris non infectées, les souris infectées par la dengue ne modifiaient pas les niveaux d’émission. – a expliqué Penghua Wang, professeur agrégé d’immunologie à l’Université du Connecticut et co-auteur de l’étude. De même, nous avons exclu la température corporelle en tant que facteur d’attraction potentiel lorsque les moustiques ne différenciaient pas les souris ayant une température corporelle élevée ou normale.« .

« Nous avons ensuite évalué le rôle des odeurs corporelles dans l’attirance des moustiques pour les souris infectées. Et après avoir placé un filtre dans les chambres en verre pour empêcher les odeurs de souris d’atteindre les moustiques, nous avons constaté que le nombre de moustiques volant vers des souris infectées et non infectées était comparable. Cela suggère qu’il y avait quelque chose dans les odeurs des souris infectées qui attirait les moustiques vers elles.« .

Pour identifier l’odeur, les chercheurs ont isolé 20 composés chimiques gazeux différents de l’odeur émise par les souris infectées. « Parmi ceux-ci, nous en avons trouvé trois pour stimuler une réponse significative chez les moustiques – Wang a ajouté -. Lorsque nous avons appliqué ces trois composés sur la peau de souris saines et sur les mains de volontaires humains, un seul, l’acétophénone, a attiré plus de moustiques que le témoin. Nous avons constaté que les souris infectées produisaient 10 fois plus d’acétophénone que les souris non infectées« .

De même, les chercheurs ont également découvert que les odeurs recueillies à partir de la sueur des aisselles des patients atteints de dengue contenaient plus d’acétophénone que celles des personnes en bonne santé. « Lorsque nous avons appliqué la sueur de patients atteints de dengue d’une part d’un volontaire et la sueur d’une personne en bonne santé d’autre part, les moustiques étaient systématiquement plus attirés par la main avec les odeurs de la dengue.», a déclaré Wang.

Ces résultats impliquent donc que les virus de la dengue et Zika sont capables d’augmenter la quantité d’acétophénone que leurs hôtes produisent et émettent, rendant ces derniers encore plus attractifs pour les moustiques. Par conséquent, lorsque des moustiques non infectés piquent ces hôtes attrayants, ils peuvent continuer à piquer d’autres personnes et propager davantage le virus.