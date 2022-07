Les photos disparaissent-elles lorsque nous nous supprimons d’Instagram et de Facebook ?

Qu’on le veuille ou non, les réseaux sociaux ont une forte composante mode. Parfois, nous nous inscrivons sur plus d’une plate-forme parce que tout le monde y est. Et puis, on peut ne pas aimer ce réseau, on peut ne pas savoir l’utiliser ou directement, on peut ne pas avoir assez de temps pour créer du contenu. Et dans cette situation, beaucoup envisagent directement de supprimer leurs profils. Dans le cas d’Instagram et de Facebook, que se passe-t-il lorsque nous supprimons nos comptes ?