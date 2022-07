Supprimer les fichiers en double avec Duplicate File Finder

Duplicate File Finder vous aidera à localiser et à supprimer les doublons de fichiers inutiles pour libérer de l’espace disque et mieux organiser vos collections de fichiers. Vous aurez un contrôle total sur la possibilité de parcourir la liste des doublons et de décider quelle copie conserver.

Fonctionnalités

Complétement gratuit

Ce programme est totalement gratuit sans limitation de durée pour un usage domestique ou commercial. Mises à jour régulières gratuites incluses.

Algorithme intelligent

Le logiciel utilise des algorithmes intelligents pour comparer non seulement les noms de fichiers, mais aussi le contenu pour garantir l’absence de faux résultats de recherche.

Vous donne un contrôle total

Vous pouvez spécifier les types de fichiers à rechercher, puis parcourir les résultats de la recherche et décider des copies à supprimer.

Qualité reconnue par l’industrie

La technologie exclusive Auslogics s’est avérée sûre et efficace dans de multiples tests, utilisée par les fabricants de PC et recommandée par des experts.

Quoi de neuf