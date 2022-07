Windows 11 s’approche d’une part de 25% selon AdDuplex

Après une croissance très timide ces derniers mois de la part de marché de Windows 11, il semble que désormais le système d’exploitation Redmond soit de retour sur les rails et sur le chemin de la croissance. Les dernières données fournies par AdDuplex montrent comment la barrière des 20% de partage a finalement été franchie et approche les 25%. Oui, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais il continue de croître.

Windows 11 a déjà une part de marché de 23,9 %

En avril de cette année, AdDuplex a publié son chiffre de part de marché du système d’exploitation Windows, et ce n’était pas une bonne nouvelle pour Microsoft, car Windows 11 n’a alors augmenté que de 0,4 %. Mais les dernières données de juin du cabinet d’études sont de bonnes nouvelles pour le géant de Redmond.

Selon les dernières données de juin d’AdDuplex, Windows 11 détient désormais un peu plus de 23 % de part de marché, contre 19,7 % en avril. En termes de taux de croissance, le système d’exploitation de bureau a connu une croissance inférieure à 3,5 % au cours des deux mois. Ce ne sont pas non plus de bonnes données, mais elles sont bien meilleures que celles récoltées en avril.

Windows 11 détient désormais un peu plus de 23 % de part de marché, contre 19,7 % en avril.

Le nouveau système d’exploitation du géant de Redmond a presque terminé un an et le fait en capturant près de 25% des parts. Pendant ce temps, Windows 10 reste le système d’exploitation de bureau le plus utilisé, avec plus de 60 % de part d’utilisation. Plus précisément, Windows 10 21H2 est actuellement la version la plus utilisée, avec une part d’utilisation d’un peu plus de 38 %. Windows 21H1 représente 23,9 %, soit plus que le nombre de personnes utilisant Windows 11.

Nous verrons si l’acquisition de nouveaux équipements et la mise à jour de ceux qui étaient réticents parviennent à augmenter la part du système d’exploitation de ceux de Redmond. Alors que Windows 11 parvient à avoir de bonnes données malgré de nombreuses limitations matérielles pour les utilisateurs.