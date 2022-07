Magnifique éclipse solaire dans l’espace : images captées par la sonde SDO de la NASA

Le 29 juin, le vaisseau spatial SDO de la NASA a capturé des images spectaculaires d’une éclipse solaire partielle, avec le disque de l’étoile obscurci à 67 % par la Lune.

L’éclipse du 29 juin. Crédit : NASA / SDO / AIA

La NASA a capturé les images extraordinaires d’une éclipse de Soleil visible depuis l’espace. L’événement astronomique s’est produit à 07h37 heure italienne (05h37 UTC) le mercredi 29 juin, lorsque la Lune couvrait 67% du disque solaire. L’éclipse solaire partielle n’était pas visible de notre planète, mais a été immortalisée par la sonde Solar Dynamics Observatory (SDO), qui a pu la documenter en se trouvant au bon endroit au bon moment. Le satellite de la Terre est en effet passé devant ses « yeux », qui sont pointés 24 heures sur 24 sur l’étoile. L’éclipse n’était visible que depuis la position privilégiée du télescope spatial.

L’événement a duré au total 35 minutes et, comme spécifié, dans la phase maximale, le disque du Soleil a été couvert à 67%. Cela a permis d’observer les détails extraordinaires des chaînes de montagnes lunaires tandis que derrière elles se dressait le cœur battant du système solaire. En plus d’être à couper le souffle, les images haute résolution des éclipses solaires peuvent aider les scientifiques de la mission SDO à mieux ajuster la sonde. « Ils révèlent comment la lumière se diffracte autour de l’optique SDO et des grilles de support du filtre. Une fois ceux-ci calibrés, il est possible de corriger les données SDO des effets instrumentaux et de rendre les images du soleil plus nettes qu’auparavant », ont déclaré les experts de Spaceweather.com, qui documentent souvent la vie « mouvementée » de notre étoile. Elle est actuellement très active car elle se dirige vers le maximum solaire de son cycle de 11 ans, une phase caractérisée par une activité magnétique intense qui se manifeste par la formation de nombreuses taches solaires, des éruptions et des éjections de masse coronale (CME) particulièrement puissantes. Ces phénomènes peuvent représenter un problème pour la Terre, pouvant déclencher les fameuses tempêtes géomagnétiques.

Pour en revenir à l’éclipse solaire, comme indiqué, l’événement du 29 juin n’était pas visible de la Terre, mais nous n’aurons pas à attendre longtemps pour pouvoir profiter d’un événement similaire, même depuis l’Italie. Le 25 octobre 2022, par exemple, nous aurons une éclipse solaire partielle avec un assombrissement du disque d’environ 20 % (pour les régions du Nord-Est). Le 12 août 2026, il y aura un autre événement partiel pour l’Europe, avec une tranche encore plus grande du disque « rongé ». L’événement le plus attendu par les fans est celui prévu pour le 2 août 2027, lorsque la panne d’électricité dans le Sud dépassera 90 % et atteindra 100 % à Lampedusa. À Rome, on s’attend à un assombrissement de 74 % du disque solaire. Une extraordinaire éclipse lunaire totale a récemment été capturée depuis l’espace.