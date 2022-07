Les lacs s’évaporent à une vitesse effrayante – chacun perdant 1 500 km3 d’eau douce par an

En analysant les données satellitaires recueillies entre 1985 et 2018, les chercheurs ont déterminé que les lacs d’eau douce s’évaporent à un rythme extrême.

Les lacs d’eau douce s’évaporent à un rythme beaucoup plus rapide que prévu. Selon une nouvelle étude, en effet, chaque année, chaque lac perd en moyenne 1 500 kilomètres cubes d’eau, pour un total de 3 billions de litres de plus qui sont arrachés à la surface et entraînés dans l’atmosphère. Le taux d’évaporation semble être supérieur de 15,4 % à celui trouvé dans les estimations précédentes. C’est un fait dramatique qui, combiné à la sécheresse dévastatrice actuelle, montre à quel point l’impact du réchauffement climatique est dévastateur.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université du Texas A&M, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences atmosphériques et environnementales du Nouveau Université d’État d’York d’Albany. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Huilin Gao, professeur au département de génie civil et environnemental « Zachry » de College Station, sont parvenus à leurs conclusions après avoir développé un modèle mathématique capable de calculer le taux d’évaporation de 1,42 million de lacs présents dans le monde. Les scientifiques se sont appuyés sur des données satellitaires collectées entre 1985 et 2018.

Dans le nouveau modèle, le professeur Gao et ses collègues ont pris en compte plusieurs facteurs ; de la surface des bassins à la durée de la glace au cours de l’année, jusqu’aux variations de l’accumulation de chaleur. L’enquête a révélé que le volume d’évaporation moyen des lacs a augmenté à un taux de 3,12 kilomètres cubes chaque année au cours de 33 ans. Le taux d’évaporation a augmenté de 58 %, tandis que la couverture de glace a diminué de 23 %. « Nous avons constaté que l’évaporation à long terme du lac est de 1 500 plus ou moins 150 kilomètres cubes par an, soit 15,4% de plus que les estimations précédentes », a déclaré le Dr Gang Zhao, un ancien étudiant de l’Université du Texas qui travaille actuellement au Département d’écologie mondiale à l’Institut Carnegie pour les sciences. « Cela suggère que l’évaporation du lac joue un rôle plus important dans le cycle hydrologique qu’on ne le pensait auparavant », a ajouté le scientifique.

Les lacs naturels et les bassins versants artificiels occupent environ 5 millions de kilomètres carrés à la surface de la planète et contiennent près de 90 % de l’eau douce et liquide de surface. Les scientifiques ont découvert que le taux d’évaporation est beaucoup plus élevé dans les bassins artificiels que dans les bassins naturels, tout en pouvant stocker beaucoup moins d’eau (5 % du total). « En ce qui concerne la perte par évaporation, cette étude sera un service inestimable pour les chercheurs et les gestionnaires de l’eau. Nos découvertes ont des implications environnementales, sociales et économiques importantes car la perte par évaporation globale sera accélérée et encore exacerbée à l’avenir en raison du réchauffement climatique », a commenté le Dr Gao. Les détails de la recherche « Evaporative water loss of 1.42 million global lakes » publiée dans la revue Naure Communications.