Les centres de données Microsoft du monde entier connaissent des pénuries de capacité et de ressources

Pourquoi c’est important : les clients se voient souvent vendre des services cloud sous le couvert de « ressources illimitées » qui peuvent être adaptées pour répondre aux demandes actuelles, à l’instar d’autres services publics. Azure, comme d’autres fournisseurs de cloud, a connu une énorme augmentation des demandes de ressources pour répondre aux besoins des entreprises et des employés distants au cours des dernières années. Malheureusement pour Microsoft, certains clients commencent à ressentir les effets de cette augmentation et apprennent que la capacité a peut-être été un problème depuis le début.

Selon un article récent de The Information, plus de deux douzaines de centres de données Azure, dont des centres clés à Washington, en Europe et en Asie, fonctionnent actuellement à capacité réduite. Cette réduction de capacité, attribuée à plusieurs facteurs contributifs, peut empêcher les clients d’utiliser l’infrastructure et les services Azure sur lesquels ils s’appuient pour leurs opérations quotidiennes.

Microsoft, comme d’autres fournisseurs de services cloud, a ressenti la pression résultant des pénuries mondiales de composants en cours ainsi que de l’énorme augmentation des besoins en télétravail en 2020.

L’incapacité d’obtenir les processeurs et autres composants requis a laissé l’entreprise (et bien d’autres) dans une position où le besoin de capacité dépassait son infrastructure existante. Malgré le manque de ressources, l’entreprise a continué à commercialiser ses services cloud et à intégrer les utilisateurs dans son infrastructure vieillissante.

Microsoft a depuis tenté de résoudre ces problèmes en lançant des centres de données supplémentaires dans le monde entier pour augmenter la capacité globale. Bien que l’idée semble être un pas dans la bonne direction, elle ne résout pas nécessairement le problème pour les clients qui rencontrent actuellement des problèmes dans leurs régions actuelles.

En plus de ces expansions, la société publie périodiquement des déclarations conçues pour résoudre, mais pas complètement reconnaître, les difficultés de capacité en cours. Pas plus tard que le mois dernier, Microsoft Azure a alerté ses clients qu’ils pourraient rencontrer des pannes en raison d’une « croissance sans précédent dans des régions spécifiques ». L’alerte était accompagnée de conseils pour le dépannage des échecs d’allocation de machines virtuelles.

Les représentants de la société ont déclaré que les pénuries se prolongeront probablement jusqu’en 2023 dans des centres clés, tels que US West 2. Depuis qu’il est devenu opérationnel en 2007, le centre de données basé dans l’État de Washington est l’un des centres de données les plus utilisés et, par conséquent, les plus limités. centres dans l’infrastructure globale. Selon les instructions de Wes Miller de Microsoft, Microsoft n’offre aucune orientation aux clients lors de la sélection de leur meilleure région et de leur meilleur centre de données. Cela oblige les clients à se tourner vers leur centre de données le plus proche, qui peut déjà être surchargé. Miller compare l’expérience à « monter dans un bus qui est déjà plein de passagers ».

Bien que les événements des dernières années soient sans aucun doute des facteurs contributifs, Microsoft peut difficilement les désigner comme la seule raison de leurs problèmes de capacité actuels. Les clients et les utilisateurs du Web se sont prononcés sur les performances d’US West 2 dès 2017. Walmart et Chevron, deux des plus gros clients d’Azure, ont également rencontré des problèmes d’accès dès 2019.

