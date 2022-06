Cette plante se cache sous terre pour capturer sa proie

C’est la première espèce carnivore connue pour produire des pièges souterrains avec cela.

Ce que nous pensions savoir sur les plantes carnivores a récemment été remis en question par la découverte d’une nouvelle espèce dans la province indonésienne du Kalimantan du Nord sur l’île de Bornéo. Appartenant au genre Népenthès, qui comprennent également les carnivores tropicaux N. hirsuta et N. hispida, la nouvelle espèce fut baptisée du nom de « modeste « et elle diffère de celles déjà connues (et que l’on voit de plus en plus souvent dans les pépinières) en ce que ses feuilles particulières, qui présentent au sommet de curieuses cruches capables de capturer de petits insectes, poussent sous terre plutôt qu’en surface. Cela permet à cette plante d’agir directement sous terre, avec une stratégie de capture jusqu’alors inconnue des chercheurs.

Pour le décrire, dans un article publié dans la revue scientifique PhytoKeys, est une équipe de recherche internationale dirigée par des chercheurs de l’Université Palacký d’Olomouc, en République tchèque, qui a identifié la nouvelle espèce. « C’est une plante carnivore qui diffère grandement de toutes les autres espèces connues – a déclaré Martin Dančák, auteur principal de l’étude -. Cette espèce, en effet, développe des pichets jusqu’à 11 cm de long dans le sous-sol, où ils se forment dans des cavités ou directement dans le sol, piégeant les insectes qui vivent sous terre, généralement des fourmis et des coléoptères.« .

Les pièges souterrains de Nepenthes pudica / Crédit : Martin Dančák

La nouvelle espèce pousse sur des sommets relativement secs à des altitudes de 1 100 à 1 300 mètres, et selon ses découvreurs, c’est peut-être pourquoi elle a évolué pour déplacer ses pièges sous terre. « Nous émettons l’hypothèse que les cavités souterraines ont des conditions environnementales plus stables, y compris l’humidité, et vraisemblablement qu’il y a aussi plus de proies potentielles pendant les périodes de sécheresse.Ajouté Michal Golos de l’Université de Bristol au Royaume-Uni, qui a collaboré à la recherche.

La découverte, comme cela arrive souvent, s’est produite par hasard, lorsqu’une série d’événements chanceux en 2012 a conduit des chercheurs en Indonésie, sur une montagne jusque-là inexplorée, où se trouvaient des spécimens de Népenthès qui, étrangement, ne montrait aucune cruche à la surface. Cependant, après des recherches minutieuses, les chercheurs ont découvert que ces pièges étaient présents sous terre, suggérant que cette espèce ciblait spécifiquement l’environnement souterrain.

« Cette découverte est importante pour la conservation de la nature à Bornéo indonésien, car elle souligne son importance en tant que hotspot mondial pour la biodiversité.à – a précisé l’auteur correspondant de l’étude, le professeur Wewin Tjiasmanto du Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah de Surabaya -. Nous espérons que la découverte de cette plante carnivore unique contribuera à protéger les forêts tropicales de Bornéo, notamment en empêchant ou du moins en ralentissant leur conversion en plantations de palmiers à huile ».