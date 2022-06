Valve commence à expédier certains Steam Decks avec des SSD plus lents, mais affirme que les performances ne sont pas affectées

En un mot : la production de Steam Deck est à la hausse mais les performances peuvent évoluer dans la direction opposée. Il a été récemment découvert que Valve avait à un moment donné mis à jour discrètement les spécifications techniques sur sa page produit Steam Deck pour refléter un changement concernant le lecteur à semi-conducteurs utilisé dans l’ordinateur de poche. Une note sous la catégorie de stockage indique que certains modèles de 256 Go et 512 Go sont livrés avec un SSD PCIe Gen 3 x2.

Auparavant, tous ces modèles étaient livrés avec un SSD PCIe Gen 3 x4.

Un porte-parole de Valve a déclaré à IGN que de nombreux composants Steam Deck proviennent de plusieurs fournisseurs pour une redondance et une capacité de production améliorées. Plus précisément, l’un de leurs fournisseurs de SSD fournit des SSD NVMe PCIe Gen 3 x4 tandis qu’un autre propose une variante x2 (deux voies).

Le représentant a déclaré avoir testé les deux composants de manière approfondie et déterminé qu’il n’y avait aucun impact sur les performances entre les deux.

« Les performances du SSD sont actuellement limitées par des facteurs non liés à la bande passante PCIe », a noté le représentant. « Dans des cas extrêmement rares, les différences de vitesse de lecture/écriture peuvent avoir un impact minime sur les vitesses de transfert de fichiers, mais les performances du système d’exploitation, les temps de chargement, les performances du jeu et la réactivité du jeu sont identiques entre les lecteurs x2 et x4. »

Valve a annoncé plus tôt cette semaine qu’il allait plus que doubler les expéditions de Steam Deck à l’avenir.

Il ne semble pas y avoir de moyen de demander avec quel type de lecteur votre Steam Deck sera livré. Ceux qui ne sont pas satisfaits d’un modèle x2 pourraient mettre à niveau le lecteur à leurs frais, mais Valve ne recommande pas de le faire. De plus, une carte microSD de qualité pourrait vous offrir plus de stockage avec beaucoup moins de tracas et seulement une baisse mineure des performances.