L’application iOS de Google pour passer à Android est désormais compatible avec tous les téléphones Android 12

En bref : il est désormais plus facile pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent passer à la plate-forme de Google, car ce dernier a déployé son application Switch to Android sur iOS pour tous les téléphones Android 12 (et plus récents). L’application, qui fonctionnait auparavant uniquement avec Google Pixels, peut transférer des données iPhone telles que des contacts, des photos, des vidéos, des événements de calendrier et plus encore, sans fil ou avec un câble Lightning vers USB-C.

Dans un article de blog soulignant certaines des raisons du passage à Android, Google a annoncé que son application Switch to Android pour les utilisateurs d’iPhone était désormais déployée sur tous les téléphones Android 12. Alors que l’application « Move to iOS » d’Apple aide les utilisateurs à passer à l’iPhone depuis des années, la réponse de Google est arrivée assez tard et de manière limitée avec l’application Switch to Android qui ne fonctionnait qu’avec Pixels, jusqu’à présent.

Les équipementiers Android comme Samsung et OnePlus ont également proposé leurs propres applications de migration de données (SmartSwitch, OnePlus Switch) pour transférer du contenu iPhone et Android. Cependant, Google semble faire de son application Switch to Android l’expérience unique par défaut pour les transferts sans fil et filaires.

Les données iPhone pouvant être transférées avec l’application Google incluent les contacts, les photos et les vidéos (stockées localement ou dans iCloud), la musique (non iTunes, sans DRM), les applications (version gratuite), les événements du calendrier, les alarmes, les journaux d’appels et les messages . Ce dernier comprend les SMS, les textes iMessage ainsi que l’historique et les médias des messages Whatsapp. Bien sûr, vous devrez désactiver iMessage sur l’iPhone pendant ce processus pour recevoir des SMS sur votre téléphone Android à l’avenir.

Google note également qu’une copie des données est créée pour le processus de transfert, ce qui le rend sûr et fiable. En cas de problème pendant le transfert, il n’y a aucun risque de perte de données car le contenu restera en sécurité sur l’ancien appareil.