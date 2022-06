Deux bras robotiques contrôlés par la pensée permettent à un homme de recommencer à manger par lui-même

L’exploit extraordinaire est décrit dans un article publié dans la revue Frontiers in Neurorobotics et est basé sur une interface cerveau-machine qui a nécessité 15 ans de recherche.

Un homme de 49 ans, qui souffrait depuis 30 ans d’une lésion de la moelle épinière qui le paralysait partiellement, a pu recommencer à manger seul à l’aide d’une paire de bras robotiques contrôlés par la pensée. L’exploit extraordinaire, décrit dans une étude publiée dans la revue Frontières en neurorobotiquea été réalisé par une équipe de chercheurs du Laboratoire de physique appliquée et de l’École de médecine de l’Université Johns Hopkins, dans le Maryland, dans le cadre du programme Revolutionizing Prosthetics initialement parrainé par la Defense Advanced Research Projects Agency du Département de la Défense des États-Unis.

L’approche est basée sur plus de 15 ans de recherche en sciences neurales, en robotique et en logiciels, qui a permis aux scientifiques de développer un système capable de répondre aux signaux de mouvement musculaire transmis via une interface cerveau-machine (IMC). Autrement dit, deux bras robotiques – l’un avec une fourchette à la main, et l’autre avec un couteau – placés à côté de l’homme, assis devant une table, ont permis à l’homme de 49 ans de couper un morceau de gâteau le la taille d’une bouchée et portez-la à votre bouche en moins de 90 secondes.

Le système, également appelé interface cerveau-ordinateur, fournit un lien de communication direct entre l’homme et la machine, qui décode les signaux neuronaux et les « traduit » pour exécuter diverses fonctions, du déplacement d’un curseur sur un écran à la découpe d’une tranche de gâteau. . Dans cette expérience particulière, les signaux de mouvement musculaire du cerveau ont aidé à contrôler les prothèses robotiques.

« Cette approche de contrôle partagé vise à exploiter les capacités intrinsèques de l’interface cerveau-machine et du système robotique, créant un environnement […] où l’utilisateur peut personnaliser le comportement d’une prothèse intelligente – a expliqué le Dr. Francesco Tenore, chef de projet senior au sein du département recherche et développement exploratoire d’APL et auteur senior de l’étude – Bien que nos découvertes soient préliminaires, nous sommes ravis de donner aux utilisateurs ayant des capacités limitées un véritable sentiment de contrôle sur des machines d’assistance de plus en plus intelligentes.« .