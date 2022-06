Maintenant, vous pouvez pique-niquer sur la célèbre colline de Wimbledon, mais dans le métaverse

Cette expérience s’appelle « Virtual Hill ». Il s’agit de la colline – virtuelle – de Wimbledon, le temple du tennis, à laquelle les utilisateurs peuvent accéder en créant un avatar personnalisable.

Une fois sur la colline emblématique, vous pourrez vous asseoir sur l’une des nappes de pique-nique et échanger avec les autres usagers ou flâner parmi les tribunes reliées à la boutique numérique du stade. Ceux qui veulent tester leur passion pour le tennis peuvent également essayer de passer plusieurs quiz sur l’histoire et les tournois de Wimbledon. Ce n’est pas tout : vous pouvez regarder un match et réagir via des emojis, partager les photos prises dans le métaverse sur les réseaux sociaux et participer à des missions quotidiennes grâce auxquelles gagner des WimbleCoins, des jetons utiles pour obtenir des vêtements et accessoires supplémentaires pour votre avatar. Il est également possible de vivre une expérience appelée « Up Up We Go », un tour en montgolfière qui offre une vue aérienne spéciale de la colline.

Il existe également un mode réservé aux porteurs de cartes American Express : le « Andy Murray Experience ». Comme on peut le comprendre d’après son nom, le mode prévoit la participation – toujours virtuelle – de Sir Andrew Barron Murray, joueur de tennis britannique de 35 ans défini par la presse du secteur comme l’un des plus forts de sa génération, avec qui mener des missions et prendre des selfies. « S’assurer que vous créez le même genre de sentiment et de passion dans le monde virtuel est essentiel pour engager les fans qui ne peuvent pas être ici, donc je suis vraiment fier de faire partie de Virtual Hill », a déclaré Murray au Daily Mail. « Wimbledon Hill est l’une de nos traditions les plus emblématiques », a déclaré Alexandra Willis, directrice des communications et du marketing à Wimbledon. « Nous sommes ravis d’immortaliser cette expérience grâce à Virtual Hill. »

Contrairement aux applications métavers de Mark Zuckeberg, Virtual Hill ne nécessite ni casque VR ni casques : un appareil suffit pour s’inscrire par e-mail et se connecter, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur.