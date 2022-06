Charger une batterie de vélo électrique sur un panneau solaire ? Mieux vaut pas directement

L’idée peut sembler évidente : si vous chargez la batterie de votre vélo électrique directement sur un panneau solaire mobile, vous vivez écologiquement. Ainsi, la seule puissance qui entrerait dans la batterie de votre véhicule était celle que vous produisiez vous-même. Si vous omettez un générateur solaire, comme une centrale électrique, vous pouvez même économiser quelques centaines d’euros. C’est la théorie. En pratique, nous vous conseillons vivement un appareil que vous connectez entre le module solaire et la batterie.

Charger la batterie du vélo électrique sur le panneau solaire : un exemple de configuration

Chaque technologie est bien sûr différente, chaque batterie de vélo électrique, chaque panneau de charge solaire et chaque générateur solaire. A titre d’exemple, il convient de citer les données clés de la technologie que j’utilise :

Capacité de la batterie du vélo électrique (Continental) : 610 Wh

Chargeur de puissance de charge : 160 W

Capacité de charge des panneaux solaires (EcoFlow) : jusqu’à 160 W

Capacité du générateur solaire (EcoFlow) : 720 Wh

Voici donc le calcul de la laitière : si le panneau solaire fournit 160 watts et que la batterie du vélo électrique consomme 160 watts lors de la charge, il suffit que la météo soit bonne pour que la batterie se charge. Droit?

Charger les batteries de vélos électriques à l’énergie solaire : tentatives infructueuses

En pratique c’est différent. Je le dis tout de suite : c’est boîte réussir, mais il faut être très familier avec la technologie.

Dans plusieurs tests, il n’y avait tout simplement pas assez de courant dans ma configuration de test pour que le chargeur bouge.

J’ai connecté les connecteurs MC4 du panneau solaire à une prise de chargeur de voiture (femelle), dans laquelle j’ai branché un onduleur de voiture avec un connecteur de voiture (mâle). J’y ai connecté le chargeur et la batterie du vélo électrique.

Construction aventureuse : batterie et chargeur de vélo électrique sur un onduleur qui est relié à un panneau solaire via un câble de charge de voiture.

Lorsque le temps était nuageux, avec des éclairs occasionnels, mon compteur d’électricité indiquait jusqu’à 60 watts sur la cellule solaire. L’onduleur est alimenté ! Son ventilateur était clairement audible. Cependant, la LED du chargeur est restée éteinte et rien n’est arrivé de la batterie non plus.

Alors ce doit être le temps, ai-je pensé, et j’ai répété la tentative un peu plus tard sous un soleil radieux. Maintenant, l’ampèremètre du panneau solaire indiquait 100 à 110 watts sur 160 possibles. L’onduleur fonctionnait à plein régime, mais le chargeur refusait toujours de fonctionner et ne chargeait pas la batterie.

Une partie de l’énergie est toujours perdue (plus précisément, elle est convertie en chaleur) à travers le câblage et la conversion du courant continu en courant alternatif. Et un panneau solaire fournit rarement le rendement le plus élevé possible. Donc, le chargeur n’a tout simplement pas eu assez de puissance pour commencer à bouger.

Essayez-le pour ne pas avoir à : détruire l’onduleur

Si ce n’est pas la météo ou le câblage, alors la solution est simple : il faut plus de puissance ! Je n’ai pas pu m’en empêcher et, contre toute raison, j’ai essayé un deuxième panneau solaire d’un autre fabricant, également de 160 watts. Je voulais connecter les deux panneaux en série à l’aide de leurs câbles MC4 et y connecter l’onduleur.

Dès que j’ai fait cela, j’ai entendu un bruit de craquement doux mais clairement audible dans l’onduleur. Après cela, rien n’a fonctionné. court-circuit? Surcharge? En tout cas, c’était la fin de l’onduleur…

Frit avec un mauvais câblage : Un court-circuit a probablement détruit l’onduleur.

Et c’est la morale de l’histoire : si la configuration de test devient trop expérimentale, les choses peuvent mal tourner. Ce n’est pas une honte pour un onduleur à 30 euros, mais c’est une honte pour un panneau solaire nettement plus cher ou – dans le pire des cas – pour votre vie. Il vaut donc mieux laisser tomber et passer directement à la solution la plus sensée.

Centrale électrique entre la batterie du vélo électrique et le panneau solaire

La solution est fondamentalement simple : un générateur solaire – également appelé centrale électrique – peut servir d’intermédiaire. Vous pouvez connecter simultanément un panneau solaire et un chargeur avec une prise Schuco à un appareil équipé de manière appropriée. La centrale électrique dispose d’un régulateur de charge et fournit toujours la puissance nécessaire au chargeur. En même temps, il est chargé par le module solaire.

Ça a l’air chaotique, mais ça marche mieux : la batterie du vélo électrique se recharge à la centrale électrique EcoFlow.

Dans mon test, il a fonctionné sans aucun problème. Le chargeur a tiré ses 160 watts, la batterie du vélo électrique est complètement chargée en 4-5 heures. Le panneau solaire produit entre 40 et 110 watts de puissance. Le niveau de la batterie de la centrale est passé d’environ 90 à 25 %. Ses 720 Wh devraient suffire à recharger la capacité de 610 Wh de la batterie du vélo électrique. Attendez-vous à ce que de l’énergie soit toujours perdue lors de la conversion du courant continu en courant alternatif. Le fait qu’il restait encore 25% de batterie à la fin est probablement dû au fait que le panneau solaire a chargé la centrale électrique en même temps.

Charger la batterie du vélo électrique avec un panneau solaire : les prérequis

Si vous souhaitez recharger votre batterie de vélo électrique avec de l’énergie solaire, vous avez besoin de ceci :

Panneau solaire puissant : Il doit être de 100 watts ou plus.

Centrale électrique/générateur solaire : la capacité doit dépasser celle de la batterie de votre vélo électrique. Il doit avoir une prise secteur capable de fournir au moins 200 watts.

Beau temps, ciel dégagé de préférence

Quelques heures de temps

Vous pouvez calculer approximativement combien de temps exactement. Déterminez les performances du chargeur de votre batterie de vélo électrique et comparez-les à la capacité :

x Capacité en Wh de la batterie de votre vélo électrique / y puissance du chargeur en W = temps de charge en h.

Vous pouvez trouver les valeurs sur les autocollants sur la batterie et le chargeur du vélo électrique. Ils ressemblent à ceci :

Il y a une empreinte similaire sur le chargeur de la batterie de votre vélo électrique. La puissance de charge (sortie) est de 50,4 V x 3,3 A = 166 watts.

Dans mon cas le calcul est :

Capacité de 610 Wh / Puissance de charge de 166 W = 3,7 heures.

Ici, nous supposons que les conditions idéales sont que le chargeur charge toujours à pleine puissance (ce n’est pas le cas) et que la technologie est également capable de fournir de l’énergie pendant toute la durée de charge. En pratique, cela prend certainement un peu plus de temps. Dans mon cas, je peux supposer un temps de charge de 4-5 heures.

Conclusion : Énergie solaire pure avec un petit détour

Charger une batterie de vélo électrique directement via un panneau solaire mobile n’est pas recommandé. C’est possible en utilisant un module solaire puissant, un contrôleur de charge et un onduleur. Ou un générateur solaire mobile avec une prise AC intégrée. Et c’est la meilleure solution. Car ici le générateur (batterie géante) peut aussi tirer en électricité si la météo n’est pas assez clémente ou si le panneau solaire n’est pas assez puissant.

Un ensemble qui est capable de cela est l’EcoFlow River Pro que nous avons testé, qui dispose d’un panneau solaire de 160 watts.

Dans mon cas, cela a fonctionné : la centrale électrique, que j’ai chargée uniquement à l’énergie solaire, a complètement chargé la batterie de mon vélo électrique. Et c’est tout ce que je voulais vraiment. Malgré quelques détours et pertes en cours de route, mon expérience a finalement été couronnée de succès.