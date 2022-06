Un magnifique bébé mammouth émerge des glaces canadiennes : Nun cho ga est parfaitement conservé

Au Yukon, au Canada, un chercheur d’or a découvert les restes parfaitement conservés d’un petit mammouth. Il est mort à l’ère glaciaire, il y a plus de 30 000 ans.

Le petit mammouth Nun cho ga. Crédit : Dan Shugar / Université de Calgary

Dans un gisement d’or du Klondike, au Canada, les restes d’un bébé mammouth laineux (Mammuthus primigenius) ont été retrouvés dans des conditions extraordinaires, à tel point qu’il a été déclaré par les paléontologues l’un des « animaux momifiés les plus incroyables de l’ère glaciaire jamais découverts ». dans le monde ». Le petit mammouth, une femelle, est en fait pratiquement intact, avec des détails de peau incroyables. Le corps de l’animal a été identifié le mardi 21 juin 2021 par un jeune mineur dans la mine Eureka Creek, située sur le territoire national de la « Première Nation » Trʼondëk Hwëchʼ. Il était encastré dans le pergélisol, la couche de glace permanente qui a permis une parfaite conservation pendant 30 à 35 000 ans au Yukon.

La carcasse a été rapidement récupérée par des paléontologues et des géologues de la Commission géologique du Yukon et de l’Université de Calgary après l’arrêt des fouilles. Le Comité des Anciens du territoire des Premières Nations a décidé d’appeler le petit mammouth « Nun cho ga », un terme en langue Hän qui indique « gros bébé animal ». Les experts pensent que le mammouth est mort après avoir été piégé dans une flaque de boue datant de l’ère glaciaire.

Comme indiqué, l’aspect le plus surprenant est l’état de conservation presque parfait. A ce jour, seuls deux « bébés mammouths » ont été retrouvés dans des conditions similaires. Le premier, surnommé « Lyuba », a été récupéré en 2007 en Sibérie et est estimé à 42 000 ans. Les dimensions sont similaires à celle de Nun cho ga, qui mesure 140 centimètres de long, juste un peu plus. Il s’agit donc du premier bébé mammouth presque entier et le mieux conservé en Amérique du Nord.

Source : Gouvernement du Yukon

«Je ne sais pas comment tout traiter en ce moment, pour être honnête. C’est incroyable », a déclaré le paléontologue du gouvernement du Yukon, le Dr Grant Zazula, à CBC. « Il a un coffre. Il a une queue. Il a de toutes petites oreilles. Il a la petite extrémité préhensile de son tronc qu’il aurait pu utiliser pour attraper de l’herbe. Elle est parfaite et elle est belle », a commenté le scientifique visiblement excité. « C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé, voir quelqu’un face à face. Cette semaine, ce rêve est vraiment devenu réalité », a commenté Zazula, qui a commencé à étudier la faune de la période glaciaire il y a plus de 20 ans. « C’est une sorte de miracle préservé dans le présent, une mine d’or scientifique et juste une belle chose. Pour tous les paléontologues, c’est surprenant, mais pour ceux qui travaillent sur ces choses, c’est à couper le souffle », a déclaré le professeur Michael Caldwell, paléontologue à l’Université de l’Alberta.

Source : Gouvernement du Yukon

Selon les experts, il y a plus de 30 000 ans, Nun cho ga parcourait le Yukon aux côtés de chevaux sauvages, de lions des cavernes et de bisons géants des steppes, jusqu’à ce qu’elle rencontre sa fin tragique à un âge précoce. Il était probablement avec sa mère lorsqu’il a décidé de partir manger de l’herbe ou boire de l’eau, se retrouvant malheureusement dans un piège mortel. Selon le Dr Zazula, c’était une chose très rapide et il n’y avait rien à faire pour maman. Chez les proboscidies comme les éléphants, après tout, les sauvetages des jeunes par les mères et les adultes en général ne sont pas des événements inhabituels ; probablement les parents de Nun cho ga auraient aussi tout fait pour sortir la petite fille de ce cauchemar, par lequel elle fut avalée pendant des dizaines de milliers d’années. Désormais, sa carcasse sera étudiée en profondeur par des scientifiques et nous permettra d’en découvrir beaucoup plus sur ces merveilleux animaux préhistoriques. Les mammouths laineux pourraient bientôt revenir à la vie grâce à un projet de recherche controversé mené par un groupe d’universitaires, non loin de Jurassic Park.