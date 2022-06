Le concepteur du Steam Deck met en garde contre le changement de SSD soit même

Pourquoi c’est important : Le Steam Deck est beaucoup plus évolutif/réparable que de nombreux appareils modernes, et c’est une bonne chose. Cependant, Valve ne veut toujours pas que vous ouvriez le vôtre à moins que vous ne soyez bien conscient des risques. Le SSD, en particulier, peut être une mise à niveau tentante pour beaucoup, mais une carte microSD de bonne qualité est tout aussi bonne et beaucoup moins compliquée en comparaison.

En juillet 2021, nous avons appris que le Steam Deck de Valve avait un SSD interne remplaçable par l’utilisateur, et cela a été bien accueilli par la communauté des joueurs. Les appareils modernes sont de plus en plus difficiles à réparer (ou à mettre à niveau) et les entreprises ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher les utilisateurs d’essayer d’effectuer eux-mêmes les réparations, et cela reste vrai à ce jour.

Après avoir attendu plusieurs mois pour que les commandes soient expédiées, les acheteurs de Steam Deck ont ​​commencé à recevoir leurs consoles portables et ont rapidement trouvé des aspérités sur un produit de première génération par ailleurs impressionnant. Certains utilisateurs ont commencé à ressentir une dérive du manche, ils ont donc tenté des réparations par eux-mêmes malgré l’insistance de Valve à laisser tout entretien requis à des professionnels de la réparation.

Un autre problème du Steam Deck est qu’il est livré avec un SSD M.2 dans un facteur de forme 2230 unilatéral, qui est plus compact que les alternatives et également plus économe en énergie. Cependant, ces SSD sont notoirement difficiles à trouver et souvent plus chers que, par exemple, les modèles M.2 2280 et M.2 2242. Les propriétaires de Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 qui souhaitent réparer ou mettre à niveau la capacité de stockage de leurs appareils connaissent bien cette énigme.

Récemment, un propriétaire canadien de Steam Deck a décidé de sortir des sentiers battus et a essayé d’entasser un SSD M.2 2242 dans l’ordinateur de poche. La procédure a réussi et le SSD KingSpec PCIe 3.0 x2 de 512 gigaoctets a rapidement commencé à traverser l’installation de SteamOS à une vitesse d’environ 400 mégaoctets par seconde.

Cependant, cela n’est pas sans quelques mises en garde – la procédure nécessite de déplacer certains câbles et coussinets thermiques pour faire de la place pour le module SSD plus long. De plus, l’un des concepteurs de Steam Deck, Lawrence Yang, averti contre faire ce mod car vous courez le risque de raccourcir la durée de vie de votre ordinateur de poche. Soi-disant, le circuit de gestion de l’alimentation du Steam Deck pourrait surchauffer car il n’a jamais été conçu pour gérer la charge plus élevée d’un SSD M.2 2230.

La mise à niveau du SSD sur votre Steam Deck peut être tentante, mais vous pouvez déjà mettre à niveau le stockage via un emplacement pour carte microSD avec un risque minimal et des résultats décents. En fait, les critiques n’ont trouvé aucune différence perceptible entre l’exécution de jeux à partir du SSD et une bonne carte microSD. La seule amélioration concernera les temps de chargement, mais même là, vous ne verrez peut-être qu’une différence de quelques secondes, au mieux.