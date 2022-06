Mobile: c’est ainsi que vous déterminez votre consommation de données sur smartphone

La plupart des contrats de téléphonie mobile fonctionnent avec une limite de données. Cela indique que vous ne pouvez utiliser qu’une certaine quantité de données sur le réseau haut débit par mois, après quoi le fournisseur limite la vitesse. En attendant, cependant, il existe déjà des tarifs illimités pour les surfeurs fréquents.

Si vous n’en avez pas, il est logique de faire attention au volume de données que vous avez déjà utilisé. D’une part, vous pouvez voir combien de Mo vous pouvez encore utiliser et vous pouvez garder un œil sur votre consommation de données afin d’ajuster votre tarif si nécessaire.

Vous pouvez le faire avec notre calculateur de données, par exemple. Ici, vous indiquez combien de temps vous utilisez quotidiennement les différents services en ligne. Notre calculateur vous indique ensuite approximativement la quantité de données que vous utilisez avec un certain service par mois.

Avec la plupart des smartphones, vous pouvez également vérifier la consommation dans le logiciel du système d’exploitation. Nous vous expliquons comment vous pouvez contrôler votre consommation de données avec les smartphones des trois fabricants de téléphones portables les plus populaires en Allemagne, Xiaomi, Apple et Samsung.

Voici comment cela fonctionne avec iPhone, Samsung et Xiaomi

Selon Omdia, Xiaomi, Apple et Samsung sont les marques de smartphones les plus vendues en Allemagne en 2021, c’est pourquoi nous aimerions nous concentrer sur les systèmes d’exploitation des trois fabricants. Apple utilise son propre système d’exploitation iOS. Xiaomi et Samsung s’appuient tous deux sur Android, mais utilisent chacun une version modifiée du système d’exploitation.

Nous vous montrons où vous pouvez trouver votre consommation de données actuelle dans le système pour les trois fabricants.

iPhone : Interroger l’utilisation des données

Avec l’iPhone, le processus est très simple. Ici, vous suivez ces deux étapes :

Allez dans l’application « Paramètres » Cliquez sur « Cellulaire »

Maintenant, vous devrez peut-être faire défiler un peu. Vous verrez alors l’utilisation des données pour votre période de facturation actuelle. Ci-dessous, vous pouvez voir quelle application représente la part de votre consommation et utiliser ces données pour optimiser si nécessaire. Vous pouvez également déterminer ici les applications qui ne peuvent plus utiliser vos données mobiles à partir de maintenant.

Comment voir votre consommation de données sur un iPhone. Source : Apple

Xiaomi : Interroger l’utilisation des données

Le processus fonctionne un peu différemment sur un téléphone Xiaomi, mais le réglage est également relativement facile à trouver. Ici vous procédez comme suit :

Ouvrez l’application « Sécurité » défiler vers le bas Ici vous trouverez « Utilisation des données », cliquez dessus

Vous pouvez maintenant voir la quantité de données mobiles que vous avez déjà utilisée au cours du mois. Vous pouvez également définir une limite de données ici. Cela garantit que vous n’utilisez pas plus de données que prévu dans votre tarif. Ainsi, vous pouvez être sûr qu’il n’y a pas de coûts supplémentaires dus à une consommation de données supplémentaire.

Vous pouvez également configurer votre smartphone pour qu’il vous avertisse dès que la limite est atteinte et qu’il arrête automatiquement l’utilisation. Vous pouvez configurer votre smartphone pour qu’il vous avertisse à un certain pourcentage, par exemple après avoir utilisé 80 % de votre volume mensuel.

Comment voir votre utilisation de données avec un téléphone Xiaomi. Source : Kay Nordenbrock

Samsung : vérifier l’utilisation des données

Avec Samsung, le chemin est probablement le plus long, mais vous pouvez toujours vérifier assez rapidement votre consommation de données ici. Pour ce faire, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l’application « Paramètres » Allez dans « Connexions » Cliquez ensuite sur « Utilisation des données »

Ici, vous pouvez voir le volume de données de vos données mobiles que vous avez utilisé au cours du mois en cours. Vous trouverez ci-dessous deux autres éléments de menu intéressants sur certains smartphones Samsung : « Utilisation des données mobiles » indique quelles applications ont utilisé la quantité de votre volume de données mobiles. « Wi-Fi Data Usage » le fait en conséquence pour les applications que vous avez utilisées sur un réseau Wi-Fi.

Alternative : Interroger la consommation de données auprès du fournisseur

Alternativement, vous pouvez également voir combien de votre volume de données vous avez déjà utilisé au cours de la période de facturation actuelle avec de nombreux fournisseurs de téléphonie mobile. Ici aussi, cela varie d’un fournisseur à l’autre où exactement vous pouvez trouver les données.

Consommation de données en mai 2022 par le collègue Jürgen Vielmeier sur Sim.de.

Vous pouvez souvent les voir dans votre espace de connexion personnel sur le site Web du fournisseur. Il est pratique que votre fournisseur vous donne également un bilan des mois précédents. De cette façon, vous pouvez mieux estimer le volume de données dont vous avez besoin régulièrement. Certains fournisseurs ont également leur propre application que vous pouvez utiliser pour contrôler ces données.