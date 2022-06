Un missile russe fait marche arrière et touche le site de lancement : que s’est-il passé ?

Un missile lancé par les pro-russes dans le Donbass a brusquement inversé sa trajectoire en vol et s’est écrasé sur le poste de lancement. Voici ce qui s’est passé.

Dans quelques vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit un missile sol-air russe qui, après un brusque changement de cap à basse altitude, effectue une véritable inversion et se précipite violemment sur la position d’où il a été lancé quelques instants avant. L’explosion qui en a résulté a été extrêmement dramatique et spectaculaire, amplifiée par le propulseur encore présent dans les réservoirs, ce qui a déclenché un nuage de feu et une pluie d’étincelles sur une assez grande surface. L’incident, dont les images ont été initialement partagées sur la chaîne Face of War de l’application de messagerie Telegram, se serait produit vendredi soir dans la ville ukrainienne d’Alchevsk, une importante colonie industrielle de l’oblast de Lougansk, située à une cinquantaine de kilomètres du capitale de la région. Actuellement, la zone est occupée par des séparatistes pro-russes et est le centre névralgique des combats ; on pense que ce sont eux qui ont lancé le missile « suicide », probablement pour abattre un avion de l’armée de l’air ukrainienne, comme l’indique le Sun. Mais que s’est-il passé exactement ? Comment est-il possible qu’un missile se comporte ainsi et se transforme en piège mortel pour ceux qui le lancent ?

Premièrement, le missile aurait été lancé à partir d’une batterie anti-balistique à longue portée S-300 ou S-400, des systèmes d’armes qui font également partie du bouclier antimissile en couches de la Russie. Les missiles sont lancés à partir de gros camions équipés de tubes de lancement. Les S-300 et S-400 (évolution plus moderne des premiers) sont conçus pour abattre des avions, des drones, des missiles de croisière et balistiques. Comme indiqué, les troupes pro-russes ont probablement tenté d’abattre un avion d’attaque ukrainien. Dans la vidéo, on voit certains missiles partir vers le ciel, mais l’un d’eux fait demi-tour et touche le sol provoquant un puissant rugissement, s’écrasant exactement là où il a commencé. Il y a deux hypothèses principales sur la table. La première est que le missile a peut-être subi une sorte d’attaque de pirate informatique ou une perturbation du système de communication / navigation (techniquement brouillage), ce qui l’aurait rendu « fou » en le renvoyant à l’expéditeur. Cette opération pourrait avoir été menée par un drone de guerre électronique de l’armée ukrainienne déployé dans la zone, bien que cela soit considéré comme peu probable. Pourquoi cela ne fonctionnerait-il que sur un seul missile ? Certains experts, comme l’indique le SUN, suggèrent que le missile a pu être dérangé et dévié directement par les systèmes anti-missiles et anti-aériens russes situés dans le Donbass, où se déroulent actuellement les affrontements les plus féroces du conflit en Ukraine.

Bien sûr, un simple dysfonctionnement matériel ou logiciel ne peut être exclu, ce qui aurait « suggéré » au missile de toucher le lieu de lancement et non la cible visée. Après tout, des incidents comme celui-ci n’ont rien de nouveau sur le champ de bataille. En 2018, comme le rapporte le DailyMail, un événement similaire s’est produit en Arabie saoudite. Dans cette affaire, le missile impliqué était un Patriot de fabrication américaine, lancé depuis le système de défense pour intercepter des missiles balistiques tirés par la guérilla Houthi du Yémen. Dans ce cas également, le missile s’est renversé et a frappé violemment un quartier résidentiel de Riyad. Pour le moment, aucune information n’a été publiée sur les pertes causées par l’explosion qui s’est produite à Alchevsk, mais on pense qu’elles sont très probablement dues à la grande explosion et au fait que le missile a frappé exactement là où il a été lancé.