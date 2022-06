Un essaim d’étoiles de chauve-souris dévore un lion de mer au fond de la mer – le superbe cliché

Le corps sans vie d’un lion de mer allongé sur le fond marin attaqué par un groupe d’étoiles chauves-souris. L’image poignante remporte le premier prix d’un concours.

Crédit : David Slater / Concours Big Picture

Un jeune photographe naturaliste américain a immortalisé une scène tout simplement extraordinaire dans la baie de Monterey, au large de la Californie : un groupe d’étoiles de mer colorées se nourrissant de la carcasse d’une otarie, délicatement posée sur le fond marin. Le splendide cliché a valu à David Slater – instructeur de plongée et passionné de photographie – le premier prix dans la catégorie « Vie aquatique » du prestigieux « Big Picture Competition » organisé par la California Academy of Sciences. Une reconnaissance bien méritée pour un plan à la composition superbe, qui mêle le drame de la mort et la force de la vie, renforçant le lien étroit qui les unit.

Les principaux protagonistes de la prise de vue sont les étoiles de mer de l’espèce Patiria miniata, connues sous les noms communs d’étoile de chauve-souris, de chauve-souris de mer ou d’étoile palmata. Appartenant à la famille des Astérinidés, cette belle étoile de mer peut développer une multitude de couleurs, du jaune au rouge, en via le violet, l’orange, le vert et le marron. Les couleurs peuvent être à la fois marbrées et unies, faisant de ces invertébrés de véritables arcs-en-ciel vivants. On les appelle des étoiles de chauve-souris en raison de la couche de peau entre les bras (normalement cinq, mais il peut y en avoir jusqu’à neuf), qui ressemble étroitement à la trajectoire des mammifères ailés.

Le contraste entre le corps sans vie de l’otarie, les couleurs de l’étoile de mer et le vert émeraude de l’océan Pacifique rend l’image vraiment évocatrice, encore embellie par la nage sur fond des compagnons du malheureux pinnipède. On pense que l’otarie décédée est une otarie de Californie (Zalophus californianus), comme le rapporte LiveScience, mais il pourrait aussi s’agir d’une otarie de Steller (Eumetopias jubatus), alors que les deux espèces vivent dans la baie de Monterey.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Slater (@dslaterphoto)

Bien sûr, ce ne sont pas les chauves-souris qui ont tué le pauvre lion de mer ; ce sont en fait de simples charognards et détritivores, c’est-à-dire des organismes qui se nourrissent principalement de carcasses d’animaux morts et d’algues sur les fonds marins. Le pinnipède est peut-être mort de causes naturelles, mais l’implication d’un facteur anthropique comme l’ingestion de plastique, la collision avec un bateau ou peut-être un piège mortel dû à du matériel de pêche abandonné, comme les fameux « filets fantômes », n’est pas exclus. « . Ces facteurs figurent en effet parmi les principales causes de mortalité des mammifères marins, des cétacés et des pinnipèdes.

La scène, aussi dramatique qu’elle puisse paraître, a été décrite avec un certain flair philosophique par l’auteur du plan. « Bien que cette scène semble mélancolique, l’otarie paie certainement la communauté dans laquelle elle a nagé. Lorsque les stars de la chauve-souris seront rassasiées, un grand nombre de créatures, grandes et petites, pourront puiser de l’énergie et s’abriter de ce qui restera pour les années à venir », a commenté Slater sur la page officielle du prix. On ne peut que féliciter le jeune photographe, auteur d’une image évocatrice qui symbolise de manière exemplaire le cycle de la vie au fond des mers.