AMD Threadripper Pro 5000 pour étendre la disponibilité à plus d’OEM, finalement arriver au détail

Quelque chose à attendre: lorsque les processeurs de station de travail Zen 3 Threadripper tant attendus d’AMD ont été lancés en mars, ils n’étaient disponibles que sur les systèmes OEM de Lenovo. Nous savons maintenant quand ils arriveront chez d’autres fabricants d’équipement d’origine et au-delà. L’examen d’une société OEM confirme des gains de performances notables par rapport à la concurrence et aux prédécesseurs des processeurs.

AMD a annoncé cette semaine qu’il élargissait la disponibilité des processeurs de la série Threadripper Pro 5000 WX. Plus d’un an après la sortie des processeurs Ryzen standard Zen 3, AMD a lancé ses homologues Threadripper en mars, mais uniquement dans le cadre de la ThinkStation P620 de Lenovo. À partir de juillet, les processeurs 5000 WX figureront dans d’autres systèmes OEM, y compris le Dell Precision 7865 annoncé plus tôt ce mois-ci. AMD prévoit de lancer Zen 3 Threadrippers pour les bricoleurs plus tard cette année.

Parmi les entreprises proposant 5000 postes de travail WX, Puget Systems vient de publier un aperçu des performances de la série dans les applications de création de contenu. Dans la quasi-totalité d’entre eux, les nouveaux Threadrippers affichent une nette amélioration par rapport à leurs équivalents Zen 2 et accroissent leur avance sur les processeurs Xeon d’Intel.

Les plus grandes victoires de la série 5000 WX sont dans DaVinci Resolve, Cinebench R23 multicœur, V-Ray et Adobe After Effects. L’avantage est le plus aigu dans le score multicœur pour After Effects. Cependant, le Core i9-12900K d’Intel échange des coups avec les nouveaux produits d’AMD dans certains programmes comme Adobe Premier Pro, Photoshop, Lightroom Classic et les performances monocœur Cinebench R23. La prochaine génération de processeurs pour stations de travail d’Intel viendra probablement avec Sapphire Rapids plus tard en 2022.