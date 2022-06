The Last of Us: Part I révèle son poids sur PS5 et comment il tire parti de DualSense

The Last of Us: Part I est le remake du titre acclamé de Naughty Dog, il arrivera sur PS5 le 2 septembre. Et avec un peu plus de deux mois avant son lancement, nous connaissons déjà l’espace disponible dont nous aurons besoin sur la console : rien de plus et rien de moins que 79 Go, presque deux fois plus que la version remasterisée qui est arrivée sur PS4 et un peu moins de le deuxième volet de la saga. De plus, grâce à la page officielle du PS Store, nous pouvons également jeter un œil à la manière dont il tirera parti des fonctions du DualSense.

Comparaison entre le jeu original et la nouvelle version.

The Last of Us : Partie I sur PS5 ; alors utilisez le DualSense

Les déclencheurs adaptatifs seront l’une des principales attractions lorsqu’il s’agira de profiter du jeu, car leur comportement sera différent selon l’arme que nous utilisons. Un travail a également été fait pour tirer parti des vibrations haptiques, l’une des fonctions les plus avancées du contrôleur PS5 qui nous permet de ressentir différentes sensations en fonction des conditions du sol. Dans ce cas, nous profiterons au maximum des facteurs environnementaux, tels que les drops de pluie tombant sur le sol. D’autre part, il est également fait référence au son grâce au Tempest Engine.

L’ère des retours: plus de remakes en route

Avec chaque année qui passe, de plus en plus de jeux anciens – et de moins anciens – reviennent une fois de plus pour une nouvelle vie. Dans les mois à venir, nous avons enregistré les sorties de Dead Space Remake, System Shock Remake, Resident Evil 4 Remake et, bien sûr, le susmentionné The Last of Us: Part I. Mais il y en a beaucoup plus : dans ce lien, nous les passons tous en revue .

The Last of Us: Part I sera mis en vente le 2 septembre prochain sur PS5. De plus, Sony a confirmé lors du dernier State of Play qu’il travaillait également sur une version PC, bien que cela viendra plus tard et qu’aucun autre détail n’a été partagé.

