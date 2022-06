A quelle heure voir l’alignement des planètes le 25 juin 2022 : elles seront visibles à l’œil nu

Entre 4h30 et 5h20 le 25 juin, les 5 planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne seront alignées et visibles à l’œil nu. Ce n’était pas arrivé depuis 18 ans.

L’alignement à l’aube du 24 juin. Crédit : Marche des étoiles

Juste avant l’aube demain, samedi 25 juin, le ciel s’agrémentera d’un spectacle incontournable : un alignement avec cinq planètes visibles à l’œil nu. Comme le précise sciencefocus, une combinaison aussi favorable ne s’était pas produite depuis 18 ans et il faudra attendre 2040 pour admirer un autre événement similaire, déjà appréciable à l’aube aujourd’hui (mais demain les conditions seront encore meilleures). Pour rendre le phénomène rare encore plus excitant, le fait qu’en plus de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, un mince croissant de Lune décroissante sera également aligné (la Nouvelle Lune est attendue le 29 juin à 04h52, comme l’indique l’Unione Astrofili Italiani – UAI) et les deux géantes gelées Uranus et Neptune. En pratique, à partir de la Terre, toutes les planètes du système solaire et notre satellite naturel seront les protagonistes d’un seul et grand alignement sur le plan de l’écliptique qui concernera la partie du ciel d’Est en Sud. rendez-vous incontournable pour les passionnés d’astronomie et de conjonctions astrales. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

L’alignement des planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne à partir de 4h30

Le grand alignement planétaire du samedi 25 juin commencera vers 4h30 du matin, dès que Mercure rejoindra les quatre autres planètes, déjà apparues en pleine nuit. Le premier à naviguer vers les étoiles sera le « Seigneur des Anneaux » Saturne, qui se lèvera dans la constellation du Capricorne à 23h40 le vendredi 24 juin. La seconde à se joindre à la fête sera la géante gazeuse Jupiter, dans la constellation des Poissons : elle se lèvera à l’Est vers 1h20 du matin. La « planète rouge » Mars le suivra quelques minutes avant 2h00, toujours en Poissons, tandis que Vénus jettera un coup d’œil dans le Taureau à 3h48. Le dernier à rejoindre et à initier le grand alignement, comme indiqué, sera Mercure, le projectile du système solaire sifflant à une vitesse impressionnante d’environ 50 kilomètres par seconde. Il s’élèvera vers le ciel oriental à 4 h 20, heure de Rome, également au cœur de la constellation du Taureau. Il faudra attendre que la petite planète se lève suffisamment à l’horizon (une quinzaine de minutes) pour que le spectacle soit clairement perceptible. Malheureusement, l’aube imminente – en attendant 5h36, heure de Rome – effacera rapidement les planètes du firmament, de sorte que la fenêtre pour admirer le spectacle complet sera plutôt réduite. La Lune apparaîtra à 3 heures du matin, bien alignée avec les autres corps célestes, dont les « invisibles » Uranus et Neptune, que l’on peut admirer avec un petit télescope (Uranus, dans des conditions particulièrement favorables et en l’absence de pollution lumineuse, peut devenir visible sans outils).

Simulation de l’alignement à l’aube du 25 juin. Crédit : Stellarium

Comment reconnaître les planètes alignées dans le ciel

Les planètes du système solaire seront toutes alignées entre 4 h 30 et 5 h 20 environ, c’est-à-dire jusqu’à ce que les rayons solaires de l’aube commencent à « nettoyer » le firmament. Les plus faciles à reconnaître seront Vénus et Jupiter, respectivement les troisième et quatrième objets les plus brillants de la voûte céleste après le Soleil et la Lune. Les identifier dans le ciel de l’Est sera simple précisément à cause de la grande luminosité, bien supérieure à celle des autres objets environnants. Mars sera également facile à observer : elle sera à gauche de Jupiter, parfaitement alignée avec les autres objets et avec sa couleur rougeâtre indubitable. Mercure sera plutôt assez proche de Vénus, plus bas et à gauche. Dans ce cas également, la ligne pointillée imaginaire « reliant les points » aidera à l’identifier entre l’Est et le Nord-Est. Pour ceux qui n’ont pas l’œil averti, il sera sans doute plus difficile de trouver Saturne : la planète sera en effet beaucoup plus éloignée que les autres (en haut à droite), de plus elle ne sera pas aussi bien alignée que le reste du groupe. Mais sa couleur blanc jaunâtre est indubitable et vous ne devriez pas avoir trop de mal à la trouver exactement sur la ligne Sud.Rappelez-vous que les planètes n’émettent pas leur propre lumière comme les étoiles, en raison des réactions nucléaires ; leur luminosité est celle réfléchie par le Soleil et donc elles ne brillent pas, phénomène également lié à leur proximité avec la Terre. Ceux qui ont de bonnes jumelles ou un télescope peuvent aussi essayer d’observer Uranus et Neptune : le premier sera proche de la Lune, un peu plus haut et à droite, tandis que le second sera à droite de Jupiter, un peu plus loin. Il ne reste plus qu’à espérer un ciel clair.