Microsoft commencera bientôt à avertir les utilisateurs de Windows 8.1 de la date de fin de support imminente

Récapitulatif : Windows 8.1 est entré en scène en 2013, environ un an après les débuts de son prédécesseur, et était censé remédier à certaines des lacunes de Windows 8. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration, ce n’était toujours pas si génial et Microsoft était plus qu’heureux de commencer à déployer Windows 10 à l’été 2015.

Microsoft serait en train de préparer une campagne pour informer les utilisateurs de Windows 8.1 de l’état de fin de vie en attente du système d’exploitation.

Redmond a commencé à mettre fin à la prise en charge de Windows 8.1 le 9 janvier 2018, lorsque le système d’exploitation a vu la fin de la prise en charge grand public. Le 10 janvier 2023, la période d’assistance prolongée prendra fin, date à laquelle l’assistance technique, les mises à jour et les correctifs de sécurité ne seront plus fournis.

Selon StatCounter, Windows 8.1 est installé sur seulement 3,06 % des ordinateurs dans le monde.

Microsoft admet que la plupart des systèmes exécutant Windows 8.1 ne répondront pas à la configuration matérielle requise pour effectuer une mise à niveau vers Windows 11, mais Windows 10 pourrait toujours être une option pour certains. Cela dit, Windows 10 devrait atteindre sa date de fin de support dans un peu plus de trois ans, le 14 octobre 2025. Tout bien considéré, un nouveau PC exécutant Windows 11 pourrait être le meilleur chemin de mise à niveau pour certains.

Selon Mary Jo Foley de ZDNet, Microsoft commencera à envoyer des notifications sur la date de fin de support imminente aux utilisateurs de Windows 8.1 en juillet.

